Сбившего ребенка новосибирского депутата арестовали на 11 суток

Фото, видео: Depositphotos / Dziurek; 5-tv.ru

Самое суровое наказание, которое пока ожидает Мамонтова, — всего лишь штраф или один год колонии.

Кадры еще одного ДТП в Новосибирской области вызвали сегодня волну возмущения по всей стране. Местный депутат, поворачивая в тихий двор, сбил на своем авто ребенка. А потом — подошел, потрогал, вернулся за руль и уехал. 6-летнему мальчику повезло, что рядом были другие люди. Помогли добраться к маме, вызвали скорую. Сегодня мальчик в реанимации. Михаил Емелин передает подробности.

Очень жесткие кадры. Водитель внедорожника на повороте не замечает во дворе ребенка — сбивает и переезжает его. Впрочем, то, что сделает шофер дальше — вообще не поддается никакому объяснению. Ребенок лежит на асфальте, истекает кровью и кричит от боли, но нарушитель вместо того, чтобы вызвать медиков, просто пожал плечами и уехал. В свой гараж. Шестилетнему пострадавшему пришлось идти домой самому. Добраться до квартиры пострадавшему помог прохожий — подросток.

«Он заходит с соседским мальчиком. Голова окровавленная. Плачет. Сначала не подумала о страшном, а потом сказал, что ударился об белую машину. Говорю: в смысле ударился? Тебя машина сбила? Он сказал, что да», — рассказала мать пострадавшего Богдана Черноморова Светлана.

Ребенка госпитализировали. А виновника аварии объявили в розыск, но водитель через час нашелся сам. Как говорят очевидцы, все это время он скрывался в своем гараже — якобы самом большом во всем комплексе.

«Вот, получается, большой каменный гараж, забором обшитый. Вот в этом гараже он спрятался, сидел. Он звонил. Вышла его жена. Еще кто-то. Он в полицию не приходил. Он просто вышел к нам сюда, нам навстречу», — рассказал местный житель Сергей Кошель.

Водитель иномарки — Сергей Мамонтов. Ему 67. Почти 20 лет возглавляет местное дорожное ремонтно-строительное управление. Параллельно занимается законотворчеством. Четыре года назад избрался в райсовет и по иронии судьбы постоянно заседал в комиссиях по безопасности дорожного движения. Судя по официальным декларациям, он один из самых обеспеченных депутатов местного муниципалитета. В прошлому году заработал почти три миллиона, в позапрошлом — два с половиной. В собственности — земельный участок, квартира и белый японский внедорожник, — вероятно, именно тот, на котором народный избранник сбил малыша.

«Мужчина не предпринял мер к оказанию мер первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело в отношение 67-летнего жителя г. Татарска, подозреваемого в совершении преступления статьей 125 УК РФ», — сказала помощник руковоодителя СУ СК России по Новосибирской области Елена Коновалова.

Самое суровое наказание, которое пока ожидает Мамонтова, — всего лишь штраф или один год колонии. Но если состояние пострадавшего ребенка ухудшится или экспертиза покажет, что здоровью мальчика нанесен серьезный ущерб, то тогда это будет уже другая статья. И другой срок. Впрочем, первое решение суда депутат уже выслушал — суд отправил народного избранника в изолятор на одиннадцать суток.

«Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона», — сказала депутат совета депутатов Татарского района Юлия Швец.

Пострадавший — шестилетний мальчик — сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи не исключают, что в ближайшее время ребенка могут перевести в областную больницу.