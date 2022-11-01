Россия или США: каким курсом поведет Бразилию вновь вставший у руля да Силва

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lincon Zarbietti; личный архив Дмитрия Солонникова; 5-tv.ru

Политик с минимальным перевесом победил на выборах и возглавил страну в третий раз.

С очередным — третьим по счету — приходом к власти в Бразилии Лулы да Силвы аналитики прогнозируют резкий поворот страны в сторону России. На это, в частности, указывает критика нового бразильского президента в адрес лидера Украины Владимира Зеленского, НАТО и Евросоюза, а также его заявления об ошибочности санкций в отношении Москвы.

Однако политолог Дмитрий Солонников не столь категоричен в своих прогнозах. В комментарии 5-tv.ru он отметил, что фигура бразильского президента не столь однозначна, как кажется на первый взгляд.

Так, с одной стороны, да Сильва был одним из создателей БРИКС, и в этом отношении действительно можно надеяться на развитие сотрудничества Бразилии и России, хотя бы в рамках этой международной организации. Солонников подчеркнул, что для да Силвы и Бразилии участие в БРИКС — важнейший фактор развития авторитета страны и ее выхода на международную арену в качестве одного из ведущих игроков.

«С другой стороны, да Силва — левый кандидат, и в этом отношении он будет достаточно близок к нынешнему Белому дому. У него были неплохие отношения с Бараком Обамой, но очень негативные с Трампом. И у него достаточно позитивные отношения с Брюсселем. В то же время и Белый дом, и ЕС плохо относились к Болсонару (экс-президент Бразилии — Прим. ред.), для них он был неприемлемо правым, консерватором, его называли фашистом. И в этом отношении Бразилия при Болсонару была ближе к России, чем к нынешним Соединенным Штатам и к Евросоюзу», — отметил политолог.

Солонников обратил внимание, что многое будет зависеть от ситуации в США, где уже через неделю пройдут промежуточные выборы в Конгресс и обозначатся перспективы изменений в Белом доме через два года.

Что касается присутствия Бразилии в БРИКС, то, по мнению политолога, да Силва будет достаточно сложно и аккуратно относиться к взаимодействию с Китаем и больше сотрудничать с Индией и Россией.

«В целом принципиально ничего не изменится. Бразилия не станет ни в коем случае противником России, и сохранит, скорее всего, такой же нейтралитет в отношении специальной военной операции. Контакты по линии БРИКС усилятся, но нужно учитывать, что нынешнее руководство Бразилии будет иметь и больше контактов с Соединенными Штатами и Европой. Может, это и хорошо, может быть, это будет некий дополнительный опосредованный канал передачи информации между Россией и западным миром», — рассуждает эксперт.

Позиции да Силвы в самой Бразилии будут зависеть от того, накроет ли страну новой волной мирового экономического кризиса и сможет ли новый президент с ней справиться, считает Солонников.

«Конечно же, нужно учитывать, что победил он с минимальным перевесом: Бразилия фактически расколота 50 на 50. Если ему удастся продемонстрировать улучшение жизни широких слоев населения, то процент его поддержки будет увеличиваться», — подытожил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии. По итогам второго тура он набрал больше 50% голосов — необходимый для победы порог. Его соперник — действующий глава государства Жаир Болсонару — набрал 49% и выбыл из гонки. Таким образом, да Силву стал президентом Бразилии в третий раз. До этого он возглавлял страну два срока подряд — с 2003-го по 2010 год.