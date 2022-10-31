Бизнесмен Андрей Ковалев рассказал о нападении на Анатолия Карпова у Госдумы

Анатолий Карпов введен в искусственную кому после нападения у здания Госдумы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

У трехкратного чемпиона мира по шахматам также диагностирован перелом левого бедра.

На депутата Госдумы и трехкратного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова было совершено нападение. Об этом 5-tv.ru сообщил бизнесмен Андрей Ковалев.

«Звонит его помощник и говорит: „Андрей Аркадьевич, когда [Карпов] выходил из Госдумы и, видно, туда, на Тверскую через арку, нападение, ударили по голове“. Госпитализирован. Введен в искусственную кому, в реанимации. Молимся о его здоровье», — сказал Ковалев.

Он подчеркнул, что не может себе представить мотива нападавшего, но надеется, что его очень быстро поймают.

«Мы несколько раз встречались с Анатолием Евгениевичем. Проводим шахматный турнир имени Анатолия Карпова в усадьбе Гребнево. И вот буквально недавно он был у меня дома. Мы наметили целый план действий», — добавил бизнесмен.

Со своей стороны источник 5-tv.ru сообщил, что у Анатолия Карпова диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и перелом левого бедра.