Опять носки разбросал: как бороться с раздражающими мужскими привычками

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Семейная жизнь — это любовь, доверие и взаимопомощь. Правда, не всегда будни влюбленной пары оказываются столь прекрасными.

Многие мужчины расстраивают своих дам неприятными бытовыми привычками. Например, такими как, разбрасывание носков, нежелание убирать за собой или внезапная амнезия, когда приходит время выбросить мусор. Как бороться с такими особенностями, и можно ли избавиться от проблем без ругани и ссор?

С глаз не долой

Как отметило издание Сибкрай.ru — выход есть, но весьма необычный. Например, грязные носки, спрятавшиеся под диваном, можно положить на самое видное место, где чаще всего бывает мужчина.

Сначала он будет просто скидывать их, но спустя нескольких похожих ситуаций — начнет раздражаться. В этот момент стоит намекнуть возлюбленному, что для носков есть отдельное место, и если всегда класть их в нужный угол, то они не будут маячить перед глазами.

Или все же долой

Против бесконечных метаний носками по всей квартире есть еще один безотказный способ. Можно собрать все следы преступления в кучу и выбросить на помойку.

Благоверный начнет искать их, но так и не поймет, куда запропастилось добро. Тогда женщина сделает вид, что носки потерялись и посоветует купить новые.

Тут важно, чтобы парень сам пошел в магазин. В большинстве своем, мужчины крайне не любят подобные вылазки. Если ему придется несколько раз идти за носками, то он поймет: лучше их не разбрасывать, чтобы не пришлось покупать снова.

Как быть с мусором

Если любимый не помнит о выносе мусора, то мешок можно вручать ему перед выходом. По прошествию нескольких похожих ситуаций, избранник сам начнет освобождать зловонное ведро.

Как отмечает автор публикации, в паре должно царить взаимопонимание. Стоит идти на уступки своим возлюбленным или искать компромиссы. Например, если суженый хочет посмотреть остросюжетный боевик, а вы очередную серию ванильного сериала, то поможет покупка второго телевизора. Тогда оба будут заниматься своими делами и не станут ссориться.

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