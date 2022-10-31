Живет скандалами: психолог объяснил оскорбление Киркоровым журналистки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / edwardk73; 5-tv.ru

Знаменитый певец пришел в ярость от вопроса, не «тырит» ли он сувениры в гастрольных поездках.

Психолог Эдуард Карнаухов не увидел ничего удивительного в очередном скандале с участием Филиппа Киркорова, в ходе которого тот оскорбил журналистку. В комментарии 5-tv.ru эксперт пояснил, что тяга к конфликтам — это не только часть имиджа певца, но и составляющая его психотипа.

«Киркоров — известный артист, его имидж построен на скандалах. Это часть его репутации, и он ведет себя в этом смысле продуманно. Эти скандалы добавляют ему в определенной степени популярность. Соответственно, любые разговоры на тему, почему он так себя ведет, — это просто часть его имиджа, часть его популярности», — отметил Карнаухов.

Он добавил, что люди того типа, к которым относится певец, вообще любят конфликты и ругань, так как живут постоянным обменом эмоций, ощущением своего превосходства.

При этом психолог подчеркнул, что давать глубокую оценку психики человека по его имиджу — неправильно. По словам Карнаухова, в основе эпатажного поведения людей часто лежит неуверенность в себе, однако в случае с Киркоровым утверждать этого нельзя, так как необходимо отделять его имидж звезды от реального образа.

На мероприятии в честь юбилея Большого концертного зала «Октябрьский» в Петербурге знаменитый певец оскорбил журналистку, которая спросила его о том, что он привозит с собой в качестве памятных сувениров из поездок в разные города. Киркоров впал в ярость после уточнения, не «тырит» ли он эти предметы, и послал девушку в пятую точку.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как официальный представитель Филиппа Киркорова объяснила его брань в адрес журналистки.

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