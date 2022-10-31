С 1 ноября в России вступают в силу новые законы

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С ноября в силу также вступает закон о минимально гарантированном денежном довольствии мобилизованных граждан.

Важные изменения ждут россиян уже с завтрашнего дня. В регионах упрощается процесс получения социальных выплат. Они теперь напрямую будут перечисляться из бюджета на карту «Мир». Сюда, к примеру, входят компенсации на аренду жилья или ежемесячные выплаты на детей. С первого ноября у тех пенсионеров, кому исполнилось 80 лет, удвоится фиксированная часть пенсии по старости.

Перемены ждут и госсорганы. Начинается эксперимент по их переходу на российское программное обеспечение. Первыми участниками станут Минцифры, МВД и Росреестр.

Нововведения и на Камчатке. На три года там ограничат вывоз немаркированной красной икры самолетом — не более 10 килограммов в руки.

С ноября в силу также вступает закон о минимально гарантированном денежном довольствии мобилизованных граждан. Сумма выплат не должна быть ниже 195 тысяч рублей.

Также с завтрашнего дня начинается осенний призыв солдат-срочников. В Генштабе уже заявили, что в зону проведения спецоперации призывников отправлять не будут. Отсрочка от призыва в этом году впервые предоставлена ИТ-сфере.