Война с памятью: в Латвии снесли памятники советским воинам

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Этой ночью неспокойно было в латвийском Даугавпилсе. Там сотни неравнодушных выстроились в живую цепь у мемориала воинам, освобождавшим страну от нацизма.

Война с советскими памятниками в Прибалтике вышла на новый уровень абсурда. Этой ночью неспокойно было в латвийском Даугавпилсе. Там сотни неравнодушных выстроились в живую цепь у мемориала воинам, освобождавшим страну от нацизма. И до последнего пытались его защитить от местных властей.

Но этот бой был неравным. На них буквально натравили полицейский спецназ, который жестко крутил всех, кто не согласен со сносом памятника. А за исполнение песен военных лет теперь многим грозит реальное наказание. Анна Воропай продолжит.

Петь Катюшу и кричать: «Позор!» — это все, что оставалось делать защитникам обелиска в момент, когда бульдозеры сносили монумент. Однако именно этого хватило, чтобы начались массовые задержания. В участок увезли 37 человек. Остальные — остались смотреть, как памятник безжалостно коверкала спецтехника. Чтобы противники сноса не мешали ее работе, им не разрешили пройти за ограждения, их установили как можно дальше от обелиска.

Местные власти обещали: все будет сделано деликатно и без показного обрушения, как это было в Риге. Вот, кран действительно аккуратно приподнимает барельеф с лицом воина. Самой стеле повезло намного меньше. Огромными клещами ее перекусили посередине, а после — сломали пополам.

Основание стелы разорвали на части. Этот памятник жители Даугавпилса — крупнейшего после Риги города Латвии — пытались спасти несколько месяцев. К ним присоединился мэр города. Он начал свою борьбу с правительством, которое обязало местные власти изыскать средства на снос. Вместо 350 тысяч в городе Даугавпилс нашли всего 665 евро. Тогда мэру цинично подсказали, какие статьи бюджета можно урезать.

«Отнять деньги от программы врачей-резидентов, отнять деньги от пациентских взносов, отнять деньги от детей на летнее трудоустройство, отнять деньги на программу энергоэффективности от инвалидов на благоустройство пандусов», — сказал градоначальник Андрей Элксниньш.

За помощью в защите памятника мэрия города обратилась в комитет ООН по правам человека. Из Женевы пришел ответ — вот этот документ, который ненадолго дал жителям надежду.

«Международный комитет ООН по правам человека просит Латвию приостановить деятельность, которая могла бы нанести непоправимый ущерб. Да, это не решение суда, но это возможность остановить снос», — сказал первый вице-мэр города Алексей Васильев.

На это обращение в правительстве Латвии никак не отреагировали. Монументы советским воинам-освободителям там демонтируют как памятники «прославляющие тоталитарные режимы». Вот, что репортажи о сносе говорили в местных новостях.

«Пришли люди, в основном бедно выглядящие, которые встали напротив памятника, несли какой-то бред и всячески выражали свое недовольство», — отметил полицейский Ансим.

Недовольны в Латвии историческими фактами, с которыми до сих пор не могут смириться. Город Даугавпилс — в состав российской империи он входил под названием Двинск — был занят немцами в самом начале Великой Отечественной войны. Освободили его только в 1944 году части Красной армии.

После сноса памятника жителям города придется искать новое место, где они будут собираться в День Победы. В этом году власти Латвии запретили проводить любые мероприятия 9 мая у монументов советским памятникам. Когда не сработало — взялись за снос обелисков. Все, что осталось от этого — кольцо с лицами советских воинов. Спасенный от разрушения барельеф передадут в музей. Музей оккупации.