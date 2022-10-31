Скользкой дорожкой: водители в Москве не успели перейти на зимнюю резину до гололеда

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Заранее, в ожидании гололедицы, перешли на зимнюю резину единицы. В основном же водители ждали календарной зимы и надеялись, что снега еще не будет долго.

С массовых аварий начался сегодня день в Москве. Заранее, в ожидании гололедицы, перешли на зимнюю резину единицы. В основном же водители ждали календарной зимы и надеялись, что снега еще не будет долго.

А тут — дождь, следом — град, а потом и вовсе — метель. Во что превратились дороги и какой теперь ажиотаж в шиномонтаже — увидела Марина Кравцова.

Шквал сообщений об авариях — так в столице встретили первый снег. Утром сразу несколько крупных ДТП парализовали движение на МКАДе. На 44 километре грузовик резко заносит на гололеде, разворачивает, и он опрокидывается. Параллельно уносит и легковой автомобиль.

«Пробку в два километра собрала вот эта авария на МКАДе. По предварительной информации, автомобиль „ВАЗ“ занесло на мокром асфальте, после чего в него врезались еще две машины. Есть один пострадавший, он смог сам выбраться из искореженного автомобиля. В нем везли фрукты, которые сейчас разбросаны по всей дороге. Рядом было несколько ДТП. Еще в семи километрах авария с участием грузовых и легковых машин», — рассказала корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

А это — одна из самых массовых аварий в этом году. На кадрах с камеры наблюдения видно, как сталкиваются первые автомобили. За ними на подмерзшей дороге не успевают сориентироваться и остальные водители — срабатывает эффект домино. В итоге столкнулись порядка полусотни машин.

«Получается, у каждого свое. Кто-то бился слева, кто-то бился уже там, прям при подъезде были аварии. –Основная причина? –Гололед, судя по всему», — рассказал участник ДТП Альберт Сабиров.

Все произошло за считанные секунды, говорит мотоциклист — он пытался затормозить, однако его байк занесло. Дальше пришлось спасаться от машин, которые продолжали сталкиваться.

«Я поднял быстро мотоцикл, встал в эту полосу, а потом — смотрю, как в меня несется этот автомобиль. Я успел перепрыгнуть через ограждение и она мне ногами задела, я перелетел туда», — пояснил участник ДТП.

Буквально в это же время на Рублевском шоссе в аварию угодили 14 автомобилей. Первый снег обрушился как всегда неожиданно, — большинство водителей еще даже не думали переобуваться, но погода очень быстро внесла свои коррективы. Дождь, град, а потом и метель охватили весь московский регион. В некоторых местах снежный покров достигал пяти сантиметров.

«Этот снег растает и со среды — в среду, четверг он исчезнет. Гололедица наиболее заметна будет сегодня днем и ночью», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Если не успел переобуться, в такое время лучше пересесть на общественный транспорт.

«ГИБДД рекомендует водителям поспешить в шиномонтаж и поменять летнюю резину на зимнюю. Осадки в столице продолжатся, а ночью температура будет опускаться ниже нуля. Пока ажиотажа в сервисах не наблюдается, наплыв автомобилистов ждут ближе к вечеру», — добавила корреспондент «Известий».

Очередей еще нет, но раз в полчала приезжают переобуться.

Первый снег скорректировал работу и московских аэропортов — из-за погодных условий в столице в понедельник задержаны 12 рейсов, 16 и вовсе отменили.