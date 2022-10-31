«Политическое решение»: почему Ани Лорак лишилась квартиры в Киеве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; личный архив Андрей Алешкин; 5-tv.ru

Знаменитую певицу лишили квартиры в Киеве стоимостью в полтора миллиона долларов.

Певицу Ани Лорак лишили квартиры на Украине из-за того, что она продолжает творческую деятельность на территории России и живет в Москве. В беседе с 5-tv.ru адвокат Андрей Алешкин рассказал, насколько легитимно такое решение со стороны Киева, и что теперь певица может сделать со своим имуществом.

Адвокат сразу отметил, что арест квартиры Лорак нарушает все международные права и мотивируется только политическими соображениями.

«Конечно, это политическое решение. Что касательно лишения собственности — это нарушение международного права, безусловно», — прокомментировал Алешкин.

По словам эксперта, политическая конъюнктура влияет на принятие решений, в том числе не в рамках правового поля.

«Все решения по отчуждению имущества без решения судов и без регламентированной процедуры, такие, как покупка, дарение или иные, не могут быть основами для того, чтобы лишить человека в собственности», — объяснил адвокат.

В заключение эксперт сказал, что арест квартиры Ани Лорак — незаконное и необоснованное действие. По его словам, певице необходимо обратиться в международный суд против Украины и восстановить свое нарушенное право.

«Если невозможно будет вернуть собственность, то взыскать ее в денежном эквиваленте», — добавил Алешкин.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские власти лишили певицу Ани Лорак квартиры за полтора миллиона долларов в Киеве.