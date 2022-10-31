Украинские медики бросали раненых солдат умирать, потому что их «тяжело» нести

Эмилия Малинина 11 166

Солдат ВСУ сообщил о нежелании медиков уносить раненых украинцев с поля боя

Эксклюзив

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavlo bagmut; 5-tv.ru

Тема:
Специальная военная операция России

На поле боя каждый боец очень важен, однако не все медицинские работники это понимают.

Правительство Украины не выплачивало своим военнослужащим обещанные 100 тысяч гривен, вместо них солдаты довольствовались маленькой зарплатой и бесконечными ожиданиями денег. Об этом рассказал украинский военнослужащий Виталий, который был вынужден пойти на передовую, чтобы банально прокормить семью. Из-за ситуации в Незалежной, его место работы временно закрыли.

«Цены постоянно росли: на свет, на газ. Тут уже хочешь, не хочешь, платить надо. <…> Нас отправили всех в отпуск неоплачиваемый, сказали: если начнем работать, нам позвонят. Так что, я остался без средств существования», — сообщил солдат в беседе с 5-tv.ru.

Он рассказал, что сначала предпринял попытки найти другую работу. Однако получить хорошие деньги можно было только на фронте. Его знакомые, состоявшие в рядах ВСУ, рассказывали о баснословных суммах, приходящих им каждый месяц. Это заинтересовало Виталия, тем более, кроме передовой вариантов заработать уже не осталось.

«Мне пришла повестка. Пошел в военкомат. В принципе, я ждал эту повестку, потому что других вариантов заработать просто нет. Там обещали хорошие деньги. <…> Я с ребятами общался. Некоторых жены послали, типа, как на работу. Я не один такой, кто только из-за денег пошел воевать», — признался солдат ВСУ.

По словам Виталия, будучи не в первой линии фронта, он получил около 30 тысяч гривен, а когда попал уже на первую линию, то ему обещали заплатить сто тысяч. Однако деньги приходили с задержками, все выплаты если и были, то раз в два месяца. Все попытки обратиться к руководству по поводу зарплаты ничем не заканчивались. История с деньгами была покрыта «тайной и мраком» и спрашивать ничего было нельзя.

«Я после контузии, в начале первого месяца осени, получил 15 тысяч и все. Вот уже второй месяц, что я дома — деньги я не получаю», — пожаловался Виталий.

В том числе военного удивило отношение медиков к раненым. По его словам, не всегда получалось вынести их с поля боя. Некоторых оставляли там навсегда, потому что подобраться к ним было нельзя. Таких записывали в «пропавших без вести» и, следовательно, никаких выплат их родные не получали. При этом встречались и такие врачи, которые не хотели выносить больных, потому что те оказывались слишком тяжелыми.

«Непонятное отношение этих медбратьев: ой, он тяжелый, оставляем, все. <…> Людей недостаточно. У нас с нашей роты вообще осталось там четыре человека старых. Все остальные или двухсотые или трехсотые (погибшие или раненые — прим. ред.)», — объяснил солдат.

Виталий признался, что если бы появилась возможность обернуть время вспять, то не пошел бы на фронт. Сейчас он не служит из-за ранения, однако, когда его вылечат и снова призовут, то возможности уйти уже не будет.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ освобожденного пленника о пытках ножом со стороны ВСУ.

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