«Каков вопрос, таков ответ»: представитель Киркорова объяснила его брань в адрес журналистки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Накануне народный артист яростно пожелал корреспонденту путешествия в пятую точку.

«Посланная» Филиппом Киркоровым журналистка не оскорблена, а слова народного артиста были вырваны из контекста. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru сообщила официальный представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

По ее словам, ситуация с вопросом корреспондента о том, «тырит» ли Киркоров сувениры из гастролей, и его резкий ответ — были сказаны в шутливом ключе. Якобы, ни девушка, ни певец не собирались друг друга оскорблять.

«Это выдернуто из контекста. Мы связывались с журналисткой, и никто ничем не оскорбился. Шутливый вопрос — шутливый ответ. Каков вопрос, таков и ответ», — сказала собеседница агентства.

30 октября Филипп Киркоров отвечал на вопросы прессы после мероприятия в честь юбилея Большого концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Девушка-корреспондент начала спрашивать о гастролях певца и привозит ли он с собой какие-то памятные сувениры. Филипп Бедросович ответил, что частенько привозит меню из различных ресторанов и журналистка сразу уточнила, крадет ли их артист. Диалог завершился тем, что Киркоров послал девушку в пятую точку и удалился.

30 октября Филипп Киркоров отвечал на вопросы прессы после мероприятия в честь юбилея Большого концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Девушка-корреспондент начала спрашивать о гастролях певца и привозит ли он с собой какие-то памятные сувениры. Филипп Бедросович ответил, что частенько привозит меню из различных ресторанов и журналистка сразу уточнила, крадет ли их артист. Диалог завершился тем, что Киркоров послал девушку в пятую точку и удалился.

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