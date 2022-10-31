Издевался над коллегами: какие скандальные выходки припомнили Биллу Мюррею

Фото, видео: www.globallookpress.com / Prensa Internacional; 5-tv.ru

Билла Мюррея обвинили в рукоприкладстве и домогательствах. Звезда Голливуда приставал к женщинам, издевался над детьми и дрался. Что ему грозит, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

В Голливуде разгорелся новый скандал. Знаменитого артиста Билла Мюррея обвинили в физическом насилии и сексуальных домогательствах. Как актер издевался над своими коллегами по съемочной площадке, рассказала программа Пятого канала «Светская хроника».

Звезда фильмов «День сурка» и «Охотники за привидениями» Билл Мюррей рискует вслед за Кевином Спейси стать изгоем в Голливуде. Из-за неподобающего поведения актера, продюсеры остановили съемки картины, в котором он должен был сыграть главную роль. Все дело в том, что Мюррей приставал к сотруднице съемочной группы.

«Билл начал приставать, целовать меня. Затем он прижал меня к земле и оседлал. Я не могла двигаться из-за его веса», — рассказала пострадавшая.

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72-летний артист считает, у них с коллегой возникло недопонимание. Он и подумать не мог, что она расценит его действия как сексуальное домогательство. Ведь это, по его словам, была просто шутка.

«Мне казалось, мы нравимся друг другу. Я подумал, что это будет забавно, но другие так не посчитали. Времена изменились, и оказывается сейчас надо быть осторожным к чувствам и состоянию других», — рассказал Билл Мюррей.

Актер попытался замять скандал. Билл Мюррей заключил соглашение с сотрудницей съемочной группы о неразглашении. И выплатил пострадавшей 100 тысяч долларов. Но дело все-таки стало достоянием общественности.

«Мы с ней не поняли друг друга. <…> Но если мы не решим этот вопрос, то нет смысла продолжать и дальше вместе работать», — заявил актер.

Но даже публичные извинения не спасли репутацию Мюррея, ящик Пандоры был открыт, новые обвинения посыпались одно за другим. Актриса Джина Дэвис опубликовала мемуары, в которых рассказала о неприятном знакомстве с актером. По ее словам, он сразу предложил ей помассировать спину и настаивал до тех пор, пока та не согласилась.

«Я думала, что если не сбегу оттуда, то просто сойду с ума. <…> А в наш первый съемочный день он вообще наорал на меня при нескольких сотнях людей», — заявила актриса Джин Дэвис.

А на днях американский комик Сет Грин шокировал общественность своими воспоминаниями о работе с легендой кино. По его словам, на съемках юмористической программы они поссорились с Мюрреем, и в отместку тот бросил его в мусорное ведро. На тот момент Грину было всего девять лет.

«Он подвесил меня над мусорным баком и сказал: „Мусор идет в мусорный бак“. Я кричал, размахивал руками. Он бросил меня в мусорное ведро, и оно опрокинулось. Я был в ужасе», — признался актер.

Другая голливудская знаменитость Люси Лью рассказала, что Мюррей оскорблял ее на съемках «Ангелов Чарли», а фотограф Питер Саймон заявил, что в одном из баров актер ударил его об дверь. Однажды кинокомпании и вовсе пришлось нанять телохранителей, чтобы защитить съемочную группу от Билла. По словам очевидцев, он вел себя агрессивно и даже швырнул пепельницу в одного из своих коллег.

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«Люди вдруг стали вспоминать события 20-летней давности только потому, что один человек начал говорить. Все это похоже на то, что кто-то просто пытается навредить Мюррею», — сообщила американский журналист Лорен Конлин.

Сложно представить, что все эти обвинения брошены в адрес любимца миллионов Билла Мюррея, который на экране воплощал добродушных персонажей. Но даже его бывшая жена Дженнифер Батлер нелестно отзывается об актере. В 2008 году пара со скандалом развелась. Женщина заявила, муж поднимал на нее руку и изменял. Также она призналась, что мужчина зависим от секса, алкоголя и запрещенных веществ.

«Если он сексоголик, то он очень часто <…> будет употреблять психотропные препараты и алкоголь. <…> Когда человек переполняется эмоциями, ему тогда все равно, на кого поднимать руку», — рассказала сексолог Александра Миллер.

Сейчас репутация голливудской звезды серьезно пошатнулась. Эксперты утверждают: если кто-то из его жертв решит подать на него в суд за домогательства и непристойное поведение, то его карьере придет конец. Более того, Мюррей даже может оказаться за решеткой.

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