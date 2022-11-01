«Смогла увидеть врагов»: Любовь Успенская уволила свою команду за предательство

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Любовь Успенская призналась, что всю жизнь страдает от доверчивости. Недавно она узнала о предательстве близких. Что произошло в жизни певицы, рассказала программа Пятого канала «Светская хроника».

Любовь Успенская уволила всю свою команду. По словам певицы, ее помощники препятствовали общению с дочерью. Но самое большое предательство совершил супруг королевы шансона. Как Любовь Успенская пережила измену самых близких людей, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Любовь Успенская всегда хорошо отзывалась о своей команде. Хвасталась, что с ней работают только профессионалы. Но недавно артистка поняла, что все это время сильно ошибалась. Люди, которые выдавали себя за друзей, оказались предателями.

«Я смогла увидеть всех врагов, кто меня окружает. Люди, которые столько лет держались за счет того, что я была настолько занята и некогда мне было вникать <…> во все тонкости этой жизни», — призналась певица.

Любовь Успенская выяснила неприятные подробности о своем окружении. Оказывается, участники команды причастны к ее разладу с дочерью — Татьяной Плаксиной. Женщины долгое время не общались. У наследницы артистки были проблемы с запрещенными веществами. В какой-то момент дочь обвинила мать в рукоприкладстве. И теперь стало известно, что вместо того, чтобы помочь, сотрудники Успенской лишь усугубляли ситуацию.

«Они <…> помогали, чтобы с Таней была проблема. Все это с их руки», — раскрыла подробности конфликта артистка.

Певица уволила всех, с кем работала, и наняла новый штат. Она надеется, что в этот раз интуиция ее не подвела.

«Я очень довольна новой командой! <…> Это люди, которые горячо и тепло ко мне относятся», — рассказала Успенская.

Успенская призналась, что постоянно страдает из-за своей доверчивости и открытости. Однажды ее обокрала домработница. Причем певица обнаружила пропажу, когда женщина уже у нее не работала.

«Меня предупреждали, что она нечестна на руку. <…> Я такая была доверчивая, то есть бросала все драгоценности, оставляла, где попало, и я ее уволила и потом даже не поняла, и не обращала внимание, что пропали мои часы бриллиантовые и кольцо, которое стоило 100 тысяч долларов», — призналась Успенская.

Любовь рассказала, что, несмотря на обиду, не стала искать и наказывать воровку. Она решила, что нервы дороже, к тому же она в состоянии заработать на новые драгоценности.

Но самый большой обман в жизни певицы совершил человек, с которым она много лет жила под одной крышей — бывший муж. Еще будучи в браке, артистка доверила Александру Плаксину купить для нее квартиру и машиноместо в одном из элитных жилых комплексом столицы. Тот взял деньги и приобрел недвижимость. Правда, записал все на себя. Любовь узнала об этом только во время бракоразводного процесса. И теперь экс-супруги делят имущество.

«В процессе судебного разбирательства, установлена шокирующая для Любови Залмановны информация о том, что господин Плаксин оформил квартиру мало того, что на себя, так еще и через сделку путем дарения, не поставив в известность свою супругу», — рассказала Елена Сенина, адвокат.

Развод затянулся. Процесс длится уже почти два года. Успенская признается: бесконечные суды очень плохо влияют на ее здоровье. Единственное, что радует звезду — долгожданное примирение с дочерью.

«Мы часто ходим вместе по магазинам. <…> Я ей подсказываю, она мне подсказывает, мы доверяем друг другу», — рассказала о досуге с родительницей Татьяна Плаксина.

Мать и дочь настолько сблизились, что даже хотят вместе лечь под нож хирурга. Любовь и Татьяна планируют сделать операции по увеличению груди.

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Королева шансона счастлива, что наследница смогла преодолеть зависимость и начать новую жизнь. Таня создала коллекцию одежды вместе с дизайнером Аникой Керимовой, а также — выступает на сцене и работает над дебютным альбомом.

«У меня будет несколько композиций, которые очень в таком старомодном, американском джазовом стиле», — поделилась Татьяна.

Любовь поддерживает начинания Татьяны и очень гордится, что девушка идет по ее стопам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Успенская заявила о том, что мечтает понянчить внуков.