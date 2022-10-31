Лишился наследства и теряет вес: что происходит в жизни Никиты Джигурды

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

У Никиты Джигурды были большие планы на имущество подруги Людмилы Браташ. Но сестра предпринимательницы выиграла суд. Что известно о жизни артиста, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Шоумен Никита Джигурда и его супруга Марина Анисина проиграли суд за многомиллионное наследство предпринимательницы Людмилы Браташ. Полученные имущество и деньги помогли бы семье наладить материальное положение. Пара вынуждена справляться с большими финансовыми трудностями, что становится заметно со стороны. Поклонники начали переживать за здоровье эпатажного шоумена, когда он стремительно начал терять вес. Подробности о том, что происходит в жизни Джигурды, выясняла программа Пятого канала «Светская хроника».

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61-летний Никита Джигурда буквально тает на глазах. Поклонники бьют тревогу. Шоумен сильно осунулся. Но артист считает, что не стоит раздувать из мухи слона. Секрет своей стройности Джигурда не скрывает — минимум дважды в неделю он голодает.

«Неделю на гречневой каше или пару дней вообще ничего не есть», — отвечает на вопросы о своей диете шоумен.

Правда, врачи утверждают, такие эксперименты вредны для организма.

«В зрелом возрасте опасно заниматься голодовками по причине того, что, конечно, уже есть нарушения углеводного, липидного и белкового обмена. Питание после сорока, пятидесяти, шестидесяти лет должно быть только сбалансированным», — отметил врач-диетолог Александр Ноев.

Еще на карантине Джигурда решил месяц держать строгий пост. Он почти ничего не ел. Так шоумен, по его словам, хотел достичь духовного просветления.

«Не в весе дело, а во внутреннем самочувствии, а самочувствие у меня великолепное», — признался артист.

По словам знаменитости, голодовки благотворно сказываются не только на фигуре, но и на кошельке. А сейчас Никите Джигурде приходится затянуть пояса и экономить буквально на всем, потому что он единственный добытчик в семье.

В последнее время шоумен испытывает серьезные финансовые трудности. Его супруга — бывшая фигуристка Марина Анисина — уже несколько лет живет во Франции с детьми. Еще в пандемию фигуристка осталась без работы и жила на пособия. Когда локдаун закончился, выплаты прекратились. Несмотря на это, олимпийская чемпионка решила не возвращаться к профессиональному спорту.

«Она отказалась тренировать сборную Франции, потому что занимается детьми», — пояснил Никита Джигурда.

Анисина вместе с наследниками иногда возвращается в Россию. Пока, просто в гости к отцу семейства. По словам Джигурды, жена была бы рада вернуться в Россию навсегда, но дети учатся во французской школе и занимаются с профессиональным тренером по теннису за рубежом.

Чтобы обеспечить жену с детьми всем необходимым, Никита Джигурда вынужден работать без выходных. Он снимается в сериалах, участвует в ток-шоу, выступает на корпоративах, проводит бои с коллегами по шоу-бизнесу. За пять последних выходов на ринг мужчина получил более шести миллионов рублей. Заработанные деньги он потратил на семью.

Сейчас Джигурда ищет более безопасные способы заработать. Он уже начал трудиться над неким грандиозным проектом, о котором предпочитает пока не рассказывать, дабы не спугнуть удачу. А также шоумен заявил, что решил продать свою парижскую квартиру, которая досталась ему по наследству от Людмилы Браташ. Элитная недвижимость стоит около 60 миллионов рублей. Правда, перед этим Джигурда должен будет заплатить за нее налог. А это около 50 миллионов.

«Пока мы не вступим во все наследство, мы имеем право не платить», — сообщил Никита Джигурда.

По словам юристов, некоторым наследникам иногда приходится выложить за имущество кругленькую сумму.

«Во Франции существует, так называемый налог на наследование, его ставка иногда достигает шестидесяти процентов от стоимости наследуемого имущества», — рассказал адвокат Алексей Аксенов.

Как известно, Людмила Браташ также завещала Никите Джигурде три квартиры в Москве, бизнес по организации авиаперевозок, драгоценности и счета в иностранных банках на общую сумму в 800 миллионов рублей. Но воспользоваться средствами Никита и его супруга не могут уже 6 лет. Все это время они судятся с сестрой покойной предпринимательницы — Ольгой Романовой. Недавно женщина подготовила против них очередной иск.

Жена Никиты Джигурды станцевала в купальнике на яхте

Поначалу в этом вопросе все складывалось удачно для знаменитого шоумена и его семьи. Джигурда и Анисина выиграли тяжбу во Франции и несколько процессов в России. Полным ходом шло оформление документов у нотариуса. Но каково же было удивление артиста, когда очередной московский суд встал на сторону сестры Браташ. Теперь все богатства Людмилы достаются Ольге Романовой, в том числе, и квартира во Франции.

«Мы выиграли, потому что я сестра по закону, а завещания не было», — поделилась Светлана Романова, сестра Людмилы Браташ.

А ведь шоумен был уверен, у Романовой нет никаких шансов. Джигурда уже мысленно представлял себя богатым и планировал, что заберет Анисину с детьми в Россию, забудет о безденежье и, наконец, займется только творчеством.

Потрясенный Джигурда готовится оспаривать решение суда, ведь ему будет не на что жить. Похоже артисту придется расстаться с мечтами о продаже парижской квартиры и безбедном будущем.

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