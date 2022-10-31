Кредитные каникулы для мобилизованных действуют и после увольнения из армии

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Заемщик может разными способами заявить о приостановке выплат. Например, даже по мобильной связи.

Кредитные каникулы для мобилизованных россиян будут действительны еще 90 дней после демобилизации военнослужащего. Об этом заявил член Ассоциации юристов России Никита Филиппов. По его словам, призванные в рамках частичной мобилизации люди могут требовать от банков или МФО остановить выплаты по ипотечным и потребительским кредитам.

«В льготный период включаются дни нахождения мобилизованного в больнице, госпитале, других медицинских организациях в стационарных условиях на излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения СВО. Заемщик сам определяет первый день приостановки, но он не должен быть ранее 21 сентября 2022 года», — приводит его слова «Российская газета».

Эксперт отметил, что заемщик может разными способами заявить о приостановке выплат. Например, даже по мобильной связи, в случае раскрытия кредитором своего номера телефона. В сопровождении с требованием следует приложить документы для подтверждения участия в СВО.

«Кредитору разрешили запрашивать сведения в Минобороны и ряде иных органов. Если требование направляет член семьи, этот статус нужно подтвердить документально. Кредитор должен рассмотреть требование максимум за 10 дней», — объяснил юрист.

Помимо этого Филиппов рассказал, что на весь предоставленный льготный период все платежи по ипотеке полностью приостанавливаются. В других случаях на остаток основного долга начисляются проценты в размере 2/3 от среднерыночного значения полной суммы потребительского кредита в момент обращения за каникулами.

После того как кредитные каникулы кончатся, все начисленные, но неуплаченные проценты входят в основной долг, а кредитный срок продлевается так, чтобы регулярность и сумма выплат не поменялись.

Специалист посоветовал подавать заявление в тот же день, когда была получена повестка. После его можно дополнить выпиской решения из протокола заседания призывной комиссии по мобилизации. Если мобилизованный гражданин уже в воинской части или в зоне боевых действий, то он может совершить звонок в банк на номер, который указан в кредитном договоре.

Ранее 5-tv.ru сообщал о закреплении права россиян на кредитные каникулы на законодательном уровне.