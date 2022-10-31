Щедрый меценат: кто оплачивает строительство джаз-клуба Ларисы Долиной в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила, почему певица хочет открыть джаз-клуб в столице.

Строительство джаз-клуба Ларисы Долиной сильно затянулось! Почему рабочие никак не могут закончить ремонт? Что за мужчина подарил певице здание в центре Москвы и обещал исполнить ее давнюю мечту? И правда ли, артистку и бизнесмена связывают романтические отношения? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Да, я хотела. Я этого хотела и, в общем, это случилось», — сказала исполнительница.

Лариса Долина уже больше года анонсирует открытие своего собственного джаз-клуба. Во всех последних интервью певица рассказывала: стройка идет полным ходом.

«Уже лифты построили. Там будет очень интересно», — уточнила Долина.

Женщина делилась, что планирует привлечь к работе в клубе свою дочь Лину. Та должна отвечать за ресторан.

«Моя дочь Лина будет поваром, шеф-поваром. Мы с ней обе будем продумывать меню и обратимся, наверное, за помощью к каким-нибудь специалистам, потому что Лина в первый раз встанет за плиту», — поделилась артистка.

Но время идет, а открытие заведения все откладывается. И когда оно состоится, теперь неизвестно. По словам Долиной, постоянно возникают проблемы: то с покупкой стройматериалов, то с рабочими.

«Когда это будет, я не знаю, потому что мы все зависим от строительства, от того, когда получим материалы и так далее. Стройка во все времена была непредсказуема, поэтому здесь такая же ситуация», — отметила певица.

Лариса Александровна признается: ситуация, конечно, неприятная. Но радует, что она хотя бы не несет материальных потерь. Ведь народная артистка не вложила в строительство ни рубля. Будущий клуб — подарок одного состоятельного мужчины.

«Мне помог меценат, который, собственно, предложил мне построить клуб. Это его место. Он его выбрал, он его купил и мне дарит», — рассказала Лариса Долина.

Щедрым мужчиной, по данным СМИ, оказался бизнесмен Юрий Растегин. Он часто появляется вместе с Долиной на светских мероприятиях. Некоторое время им даже приписывали роман. Однако оба это отрицали.

«Я, во-первых, с супругой бываю на ее мероприятиях, на ее днях рождения и эти все… не хочу обсуждать. Они просто лишены какой-то основы», — уверяет бизнесмен.

Долина объясняет: их много лет связывают исключительно дружеские отношения. Чтобы сделать артистке приятное, Юрий решил исполнить ее заветную мечту.

«Я предложил Ларисе Александровне такой проект на новом объекте, который недавно был мною приобретен возле Театра Советской армии. Сделать джазовый клуб», — уточнил меценат.

К тому же Растегин очень любит джаз. И считает, что в Москве не хватает качественного клуба, где можно будет наслаждаться этой музыкой.

«Сейчас этот жанр свои рамки раскрыл. Он вышел из этого поля элитарности. Он для всех», — считает Лариса Долина.

Другие известные личности тоже выразили свое мнение по этому вопросу.

«Элитарной назвать ее нельзя, но это особенная музыка для очень узких кругов людей. Потому что мало кто будет специально слушать джаз», — сказала телеведущая Алена Водонаева.

«У нас нет культуры джаза. Откуда она может быть, когда на постсоветском пространстве запрещали вообще слушать какую-то иностранную музыку», — высказался продюсер Брендон Стоун.

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Однако певица сейчас активно гастролирует с музыкантом Игорем Бутманом. И полные залы в каждом городе доказывают: джаз в нашей стране очень популярен.

«Сейчас на джаз ходит любая публика, та, которая ходит на „Погоду в доме“. И сейчас вообще джаз занимает очень высокие позиции. Это видно по аншлагам, которые мы собираем по всей России», — убеждена Лариса Долина.

По ее словам, Юрий Растегин не просто выделил крупную сумму на ремонт клуба, но и оградил подругу от решения всех бытовых вопросов.

«Для этого есть специально обученные люди. Ничего я не контролирую», — уточнила артистка.

«Я в это помещение вкладываю деньги, делаю ремонт и отдаю его в совместный проект с Ларисой Александровной Долиной. Я отказываюсь от той прибыли, которую оно могло бы приносить», — подытожил бизнесмен Растегин.

Долина надеется, что в скором времени все проблемы будут решены. Стройка, наконец, завершится, и она сможет открыть свой клуб. Знаменитость обещает: на самом первом концерте обязательно споет сама.