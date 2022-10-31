Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian President's Office

Незалежная сталкивается с длительными перебоями подачи воды и электричества на всей территории.

Почти по всей Украине объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает местный официальный ресурс по оповещению.

В том числе известно о взрывах в отдельных украинских регионах: в Винницкой, Полтавской, Криворожской и Кировоградской областях. По предварительной информации, сработала система ПВО.

Известно, что тревогу объявили в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях. Кроме того, на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской области тоже действует воздушная тревога.

Также этим утром в Полтавской и Винницкой областях Украины прогремели взрывы. Об этом заявило местное издание Klymenko Time в Telegram-канале. Там отмечено, что системы противовоздушной обороны еще сработали в Киевской и Днепропетровской областях. Помимо этого, издание «Страна» сообщило о громких хлопках в Криворожской области и пригороде Днепра.

Еще 10 октября российский лидер Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности, где заявил о незамедлительном ответе на теракт украинских националистов на Крымском мосту, который 8 октября устроили спецслужбы Незалежной. Ответной реакцией стали массированные удары высокоточным оружием по энергетическим узлам, объектам военного управления и связи Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как работает «грязная бомба» и какую территорию она поразит при подрыве на Украине.