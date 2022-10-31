Я был удивлен: Цискаридзе прокомментировал нежелание Большого театра упоминать о нем

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Знаменитый танцовщик посвятил любимой работе более 20 лет, однако ругань с администрацией перечеркнула все годы труда.

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе недоволен тем, что его деятельность в Большом театре стараются не упоминать, хотя танцор посвятил ему больше 20 лет своей жизни. Из-за скандала с критикой администрации культурного учреждения и подозрения в покушении на худрука Сергея Филина, преподаватель стал нежеланным гостем в театре.

«Я понял, люди делают все, чтобы твоя фамилия даже на сайте не появлялась. Там, где ты был 21 год главным танцовщиком… Все эти правительственные спектакли, государственные премии связаны конкретно с твоим именем, не с каким-то другим… Я был сначала удивлен», — признался Цискаридзе в рамках программы на федеральном канале.

Известно, что Николай Максимович в начале октября выпустил книгу «Мой театр», которую считает своими мемуарами. Однако мысли о произведении пришли к нему не сразу. Даже в момент осознания неприятного игнорирования, артист не хотел писать автобиографию.

«Я всегда отшучивался фразой Фаины Раневской: «Если я напишу мемуары, это будет книга жалоб без предложений», — объяснил он.

Основополагающим событием для написания собственного произведения стал поход в книжный магазин. Там танцор наткнулся на книгу «Балеты большого театра на литературные произведения». В ней оказалось множество различных постановок, кроме «Пиковой дамы», в которой педагог исполнял партию Германа в 2001 году.

«Там было все, что угодно. Все балеты, которые вообще были. Кроме одного — „Пиковая дама“. Этой постановки не существовало. Я поинтересовался, почему? Я знал того человека, который давал фотографии. Мне сказали, мол, было приказано не упоминать. После этого решил — напишу», — рассказал звезда балета.

Ранее 5-tv.ru сообщал причину одиночества Цискаридзе.