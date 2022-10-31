Татьяна Навка показала редкое детское фото с сестрой: «Родная моя»

Фигуристка Навка опубликовала детское фото с сестрой и поздравила ее с днем рождения

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Особенная публикация знаменитой спортсменки восхитила поклонников, ведь обе девушки очень похожи.

Фигуристка Татьяна Навка показала архивное фото с младшей сестрой Натальей. Спортсменка любит рассказывать поклонникам про свою семью, особенно в знаменательные даты. На этот раз у ее любимой родственницы день рождения, поэтому Навка опубликовала общее фото.

«Родная моя, с твоим днем! Дорогая моя Натуся, будь счастлива и здорова, в окружении любящих и дорогих тебе людей! Мы тебя любим, ценим и дорожим! Я всегда рядом», — подписала фотографию фигуристка.

Татьяна Навка с сестрой Натальей в детстве. Фото: Instagram* / tatiana_navka

Пользователи сети восторженно отреагировали на пост. Фанаты и некоторые селебрити осыпали сестер комплиментами и обратили внимание на поразительную схожесть девушек.

«Наташенька, милая! С днем рождения!» — написала знаменитый дизайнер Эмма Салимова.

«С днем рождения наша дорогая Наташенька», — поздравила актриса Алика Смехова.

«Красоточка наша», — отреагировала певица Анна Семенович.

Как отмечает 7Дней.ру, Навка очень близко общается с сестрой. Она видит в ней свою подругу, считает образцом мамы и жены, а также восторгается ее острым умом и красотой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Татьяна Навка освоила в Турции экстремальный вид спорта.

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