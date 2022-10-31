Дочь актрисы Алены Яковлевой вышла на сцену спустя три месяца после родов

Фото: Instagram* / ayakovleva_official

Она подарила артистке первую внучку.

Актриса Мария Козакова вернулась на сцену через три месяца после рождения дочери Иванны. Об этом в социальных сетях рассказала ее мама и коллега Алена Яковлева, дочь знаменитого советского и российского артиста Юрия Яковлева. Продолжательницы актерской династии сыграли в постановке «Лес» в Московском академическом театре сатиры. Козакова решила не засиживаться в декрете, а совмещать карьеру и материнство.

«Как вы думаете, легко ли находиться на сцене с собственной дочерью, когда по пьесе я должна ненавидеть и ревновать? Легко, когда это талантливая актриса, и ты забываешь, что она — твоя ближайшая родственница. С возвращением, Машенька, в наш любимый „Лес“. Вчера — первый раз после перерыва в связи с рождением моей внучки», — сообщила Алена Яковлева.

Мария Козакова вышла замуж за музыканта Ивана Замотаева два года назад. Познакомились влюбленные двумя годами ранее на фестивале в Ессентуках. Пара поначалу не афишировала свой роман, и кроме того, до встречи с Козаковой, ее избранник уже дважды был женат и воспитывал детей — сына Дмитрия и дочь Александру.

Богатый, хотя и недолгий семейный опыт мужа Марию Козакову не пугает. По мнению молодой актрисы, у каждого есть прошлое, и судить за это человека не стоит. Алена Яковлева придерживается той же позиции. Она считает зятя открытым и талантливым. Замотаев, по словам звездной тещи, очень добрый парень, не провоцирующий конфликтов с женой. А комфорт дочери для артистки — превыше всего.

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Яна Поплавская показала фото 11-летней внучки. Девочка порадовала родителей и бабушку поступлением в Московское хореографическое училище имени Лавровского.

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