Илон Маск отпраздновал Хэллоуин с миллиардерами и звездами в замке Дракулы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; 5-tv.ru

Самый богатый человек в мире устроил вечеринку подальше от посторонних глаз. В локации увидели намек на то, что он собирается насолить демократам и другим сторонникам левых идей.

Илон Маск устроил эксклюзивную вечеринку по случаю Хэллоуина. Местом сбора гостей стал легендарный замок графа Дракулы в Трансильвании. На мероприятие пригласили миллиардеров со всего мира, голливудских звезд, актеров и художников.

По словам местных жителей, участок дороги, ведущий к замку, освещался факелами, а изнутри доносились и таинственные звуки, как в фильме ужасов.

Мероприятие проходило подальше от посторонних глаз. Автомобили, которые приближались к замку, разворачивали, сообщая водителям, что там проходит частная вечеринка.

Замок графа Дракулы в Трансильвании. Фото: www.globallookpress.com / Marc Schmerbeck

Программа праздника сопровождалась продолжительным фейерверком и выступлением артистов. О более мистических ритуалах ничего не известно.

Впрочем, символично, что после покупки Twitter первую же свою вечеринку Маск закатил именно в замке Дракулы, как бы намекая, что крови у демократов и других сторонников левых новый владелец соцсети попьет достаточно.