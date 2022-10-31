Уход производителей виски из России подстегнул изготовление настоек

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Schoenen; 5-tv.ru

Розничные продажи вкусовых алкогольных напитков крепостью 35% стабильно увеличиваются, а рост на другое крепкое спиртное носит временный характер, утверждают эксперты.

Уход из России производителей импортных виски и коньяка подтолкнул компании искать новые решения в сфере производства алкоголя.

Российские предприятия анонсировали изготовление и продажу новых вкусовых настоек крепостью 35%. Эта категория напитков менее конкурентная и дешевле в производстве, пишет «КоммерсантЪ».

Несмотря на то, что, например, продажи коньяка с нового года выросли почти на 4%, эксперты считают, что этот рост спроса временный.

А вот розничные продажи настоек — по статистике — из года в год увеличиваются на 20%.