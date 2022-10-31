«Это сделала она»: за что покойный Александр Градский недолюбливал Аллу Пугачеву

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Музыкант никогда не конфликтовал со знаменитой коллегой открыто, однако и не таил, что считает ее заслуги преувеличенными.

Покойный певец и композитор Александр Градский всегда относился скептически к заслугам, которые приписывались его коллеге Алле Пугачевой. Артист не вступал в прямой конфликт со звездой, но и не скрывал — ни творчество народной артистки СССР, ни ее отношение к людям нельзя назвать достойным и уж тем более образцовым. Высказывания Градского из архивных интервью опубликовала «Экспресс газета».

После отъезда Пугачевой за границу вслед за мужем, признанным иностранным агентом, ее персона обсуждается особенно активно. Вспомнили старые обиды соратники по шоу-бизнесу, выразили разочарование преданные поклонники и соотечественники. Так, певица Вика Цыганова обвинила ее во лжи, вере в западные ценности и подчеркнула, что не ждет возвращения.

Однако и до событий на Украине ходили слухи, что Алла Пугачева не терпела конкурентов на сцене и с помощью своих связей хладнокровно их устраняла. Провалы в карьере покойной Валентины Легкоступовой, Ольги Зарубиной, Лики Стар, Ирины Понаровской, Михаила Муромова и многих других музыкантов, полагают в индустрии — ее рук дело. Градский же не мог забыть обид за свои победы, присвоенные впоследствии Пугачевой.

«Что помогал в свое время „Машине времени“, как бы знают. Но есть, например, такая группа, „Браво“, которую я и Сережа такой Бондаренко, руководитель Московской областной филармонии, пробили в профессионалы и дали первый тур по Советскому Союзу. И они стали как бы профи, получили ставки. А потом оказалось, что это сделала Пугачева. Я помалкиваю, мне неинтересно…» — говорил композитор журналистам.

В одном из интервью Градский открыто называл музыку Аллы Борисовны «полным говном». Он недоумевал, почему артистка стала звездой первой величины в России, считал, что у нее нет ни голоса, ни хорошего песенного репертуара. Он также иронизировал, мол, Пугачевой и певицей быть не нужно — чтобы сорвать аплодисменты, ей достаточно «просто ходить туда-сюда».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему, по мнению жены Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой, российская публика никогда не примет обратно Аллу Пугачеву.