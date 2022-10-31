Кто по грибы, кто за экстримом: в России наступил сезон поиска пропавших людей

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В этом году со всей страны к волонтерам поступило 6216 заявок о пропажах в лесных массивах.

Первый снег в городах России — это не только ожидание новогодних праздников, но и бессонные ночи у спасателей и поисковиков.

Каждый год с появлением сугробов тысячи экстремалов отправляются покорять леса, но многие, к сожалению, теряются. На поиски отправляются профессионалы со спецтехникой и подготовкой, но все же до их работы лучше не доводить. О том как не только не потеряться, но и не потерять себя в экстремальных условиях, Владислав Тамошаускас.

«Ой, ребята! Ой, мои хорошие!»

Обессиленной и истощенной после девяти дней в глуши ее нашли волонтеры в лесном массиве Калининградской области. 87-летняя Александра Васильева отправилась на природу вместе с семьей. Присела на пенек, чтобы передохнуть, а потом поняла, что вокруг ни души.

— Я умираю уже.

— Нет-нет, бабуль! Ты что!

То, что старушке удалось выжить в холодном лесу, настоящее чудо. Волонтеры рассказывают: обычно на поиски есть только три дня — потом шансы обнаружить человека живым резко падают. Начинается обезвоживание, кончаются силы, он просто ложится на землю. В этом случае ключевую роль играет одежда.

«Всегда с собой вот такую штуку ношу и даю своим друзьям, чтобы они надевали. Вот это прямо сильно спасает жизнь.

Не исключено, что яркая куртка помогла бы найти пенсионерку гораздо быстрее», — рассказал координатор отряда волонтеров «Поиск пропавших детей Красноярск» Андрей Крупнов.

«Да, Коля. Нас нашли! Все, мы идем».

В этом году сразу в нескольких регионах небывалый урожай грибов. В погоне за богатой добычей этот подросток из Ульяновска едва не потерялся. Повезло, что с детства с отцом в походах, навыки есть.

«Решил вернуться. Пока спускался с горы, уже совсем стемнело. Я понял, что заблудился. Сделал костер, сделал импровизированный шалаш. Сел и грелся. Я сидел с ножом под этими ветками. Из-за страха, я ожидал, что на меня могли напасть звери. Так и заснул», — рассказал юный грибник Юрий Балашов.

Уже после рассвета парню удалось сориентироваться и выйти к людям. Но чаще всего выбраться без посторонней помощи грибникам не удается — осенью в Красноярском крае в службу 112 ежедневно поступали сообщения о пропаже людей.

«По статистике чаще всего в лесу теряются люди пожилого возраста или тот, кто уж очень самоуверен. Они не берут с собой даже минимальный набор для выживания. Считают, что сюда они пришли всего на час, но нередко остаются на несколько дней и даже навсегда», — говорит корреспондент Владислав Тамошоускас.

«В 2022 году мы разыскивали 119 человек, на данный момент не найдено 11. Но поиски продолжаются», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Дарья Грибкова.

По статистике добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт», прошедшее лето и текущая осень оказались относительно спокойными. В этом году со всей страны к волонтерам поступило 6216 заявок на поиск людей в лесах — это на 579 обращений меньше чем в прошлом сезоне. Заметно снизилась смертность: погибшими нашли 513 человек. Еще 338 так и не удалось обнаружить.

У специалистов всегда под рукой тревожный рюкзак. В нем все необходимое, чтобы прожить в лесу не одну неделю: именно столько порой приходится искать заплутавшего любителя тихой охоты.

Применяем тепловизор. Можно на расстоянии определить пятно тепла, где находится человек или еще что-то. Но с таким техническим прогрессом есть нюанс: с развитием вездеходной техники каждый турист старается уехать как можно дальше от конкурентов. А чем глубже в лес, тем меньше шансов на спасение.

«Ну шлагбаум не поставить конечно. Они думают, что я уеду, спасатели прилетят на вертолете и спасут. Да, мы прилетим и приедем. Но не нужно забывать, что все-таки может быть холод, травмы какие-то. Мы можем просто не успеть», — говорит спасатель первого класс Михаил Савченко.

Сейчас леса заметно опустели — полицейские, спасатели и волонтеры получили небольшую передышку. С началом зимы работы у экстренных служб вновь прибавится, когда уже экстремалы на снегоходах отправятся покорять тайгу и горы.