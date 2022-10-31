Кошмар автомобилиста: серия массовых ДТП произошла в Москве накануне Хэллоуина

Фото, видео: 5-tv.ru

Всему виной может быть зима, которая подбирается к московскому региону: дорогу застелило гололедицей.

Аварийным получился день в Москве: только на одной улице серия столкновений собрала десятки машин, из-за чего даже пришлось перекрывать движение. А началось все с одного мотоцикла, чей водитель чудом остался жив, пролетев по асфальту десятки метров после падения. Кирилл Поляков пообщался с чудом выжившим байкером.

Это одно из самых массовых ДТП в этом году. Больше пятидесяти машин! К счастью, водители не получили серьезных травм. Серия аварий началась с падения мотоциклиста. Спас не шлем, а скорее то, что он, как говорят, родился в рубашке. Водитель рассказывает инспектору как чудом остался жив. На нем ни царапины. На гололедице не справился с управлением, упал и по инерции прокатился еще несколько десятков метров.

«Я поднял быстро мотоцикл, встал в эту полосу т потом смотрю как в меня несется этот автомобиль. Я успел перепрыгнуть через ограждение, и она мне ногами задела, я перелетел туда», — рассказал участник ДТП.

Дальше, один за другим, водители просто не успевали остановиться.

«Получилось так, что я ехал, было скользко. Не быстро я ехал, где-то 50-60, 70 км/ч максимум. У меня начало заносить колесо, я подумал надо чуть-чуть притормозить. Начал притормаживать, еду дальше. Смотрю: спереди меня машины были получается. То ли кто-то начал тормозить, то ли еще что-то случилось», — говорит мотоциклист.

Первые машины, которые ехали за мотоциклом, успели затормозить и увернуться от столкновения. Но уже тем, кто ехал следом, на спуске не хватило тормозного пути.

«Сотрудники ГИБДД перекрыли въезды на эстакаду, в том числе движение по встречной полосе. По предварительной информации, первым в аварию попал водитель автобуса, а дальше сработал эффект домино. В итоге столкнулись несколько десятков машин», — сообщил корреспондент Кирилл Поляков.

Вот кадры с моментом этого массового ДТП на Рябиновой улице. Видно, что в конце эстакады машины начинают собираться сначала на правом ряду, а потом и по всей проезжей части.

— Получается у каждого свое. Кто-то бился слева, кто-то бился уже там прям при подъезде были аварии.

–Основная причина?

–Гололед, судя по всему.

И это не единственное крупное ДТП в столице. На Рублевском шоссе столкнулись семь автомобилей.

«У меня такое повреждение, а у Вольво ничего нет», — рассказал участник ДТП.

Вот Пятницкое шоссе: здесь не разъехались три машины. Большинство водителей еще даже не думали переобуваться, но погода очень быстро внесла свои коррективы. Дождь, град, а потом и метель обрушились на московский регион.

И, похоже, что зима действительно на пороге. В понедельник синоптики ждут шквалистого ветра и гололедицу. Так что, если и ехать куда-то на машине, то до ближайшего шиномонтажа. Либо на несколько дней пересесть на общественный транспорт. В центре организации дорожного движения советуют переставить припаркованные около рекламных щитов и деревьев машины в более безопасное место.