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Россия обладает уникальным оружием против беспилотников-камикадзе и вообще беспилотников, поэтому успешно отразила нападение на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

Россия обошла другие страны в борьбе с барражирующими боеприпасами, которые еще называют беспилотниками-камикадзе. Именно уникальная система противовоздушной обороны (ПВО) позволила успешно отразить атаку на Севастополь. Аналогичный налет на военный объект в США привел бы к тяжелейшим потерям, заявил URA.RU действительный академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

«Решить вопрос по уничтожению семи беспилотников — это чрезвычайно тяжелая задача. И наш флот справился успешно. Аналогичный налет на американскую базу привел бы к тяжелейшим потерям боевых кораблей США. Потому что таких систем ПВО, способных вести борьбу с такими беспилотниками, у них нет», — сказал военный аналитик.

По словам Константина Сивкова, Россия — единственная страна в мире, которая обладает эффективными средствами борьбы с беспилотниками-камикадзе. Военные РФ на протяжении семи лет отражали всевозможные массированные воздушные атаки на свои базы. В частности, с помощью комплексов «Панцирь», к которым вражеская техника не может даже приблизиться.

«Если посмотреть историю всех войн недавнего времени, то везде, где система ПВО опиралась на американские технологии, борьба с беспилотниками была невозможна. Украинская ПВО, построенная с использованием американских систем, постоянно подвергалось атаке и подвергается до сих пор нашими „Геранями“. И они ничего с ними сделать тоже не могут», — подытожил эксперт.

Провал ВСУ: хроника отражения крупнейшей атаки на Севастополь после начала СВО

Украинские беспилотники атаковали боевые корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастопольской бухты утром 29 октября. В Минобороны РФ подчеркивали, что нападение проходило под руководством специалистов из Великобритании.

Экспертиза показала, что большинство БПЛА было запущено в Одессе, пролетели по безопасному «зерновому коридору», после чего атаковали суда в Севастополе. Координаты движения одного из дронов показали, что он мог быть запущен с борта гражданского судна, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза зерна.

Как сообщал 5-tv.ru, после атаки на Севастополь Россия приняла решение о приостановке участия в зерновой сделке. Накануне представители Москвы официально уведомили СКЦ в Стамбуле об этом.