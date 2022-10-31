Вся в крови: подруга Прохора Шаляпина попала в жесткое ДТП

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / lenaleninaofficial

Певец обратился к своим поклонникам с криком души — он очень просил их быть внимательными и осторожными за рулем. Лишь бы не оказаться виновником аварии.

Близкий друг певца Прохора Шаляпина — писатель и бизнесвумен Лена Ленина попала в страшное ДТП неподалеку от Монако. Об этом обе звезды рассказали в социальных сетях, добавив к постам фото с места происшествия. Ленина чудом осталась жива, едва сумела спасти свою любимую собачку Леопольду, обошлось без жертв, но не без травм.

В публикациях знаменитостей среди кадров с перевернутой машиной Лениной и прибывшими к месту полицейскими и медиками были и иллюстрации последствий. Российская гостья Лазурного берега показала кровавые раны на руках и ногах, следы мощных ударов, полученных при аварии.

«Мой друг Лена Ленина сегодня ранним утром перевернулась на своем Mercedes. На несколько секунд ее ослепило солнце, и она не вписалась в поворот серпантина приморской дороги. Отделалась, слава богу, синяками и царапинами, сама вылезла из машины и вытащила свою собачку», — рассказал Шаляпин.

Питомица знаменитости по имени Леопольда тоже пострадала. От удара головой животное потеряло сознание на несколько минут, но вскоре пришло в себя. А вот авто писателя спасти уже не удастся. После переворота оно так и осталось лежать колесами вверх, восстановлению машина не подлежит.

Прохор Шаляпин поспешил заметить, что Ленина — вполне уверенный водитель, она не лихачит и водит аккуратно. Кроме того, селебрити не употребляет алкоголь даже в скромных количествах. Но от внезапно бьющего в глаз солнечного луча, как заметил исполнитель, никто не застрахован. Артист призвал всех водителей быть внимательными и осторожными.

Ранее, писал 5-tv.ru возлюбленная Прохора Шаляпина Ольга Сан пожаловалась на арендаторов ее петербургской квартиры. Женщина сдала жилье приличной, казалось, семье, но однажды придя туда, обнаружила кровь и другие следы криминальной деятельности постояльцев.

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