Метание яиц и задержания: в Молдавии продолжаются протесты против властей
В Молдавии продолжаются протесты с требованием отставки президента Санду
Фото, видео: www.globallookpress.com / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Оппозиция недовольна падением уровня жизни в стране и требует отставки президента Майи Санду.
В Кишиневе противники власти схлестнулись с полицией. Многотысячная колонна хотела пройти по центральному бульвару молдавской столицы, но уткнулась в полицейский кордон.
Тогда демонстранты попытались прорвать оцепление. Самые активные стали швырять в силовиков яйца. В ответ полицейские приступили к жесткому разгону протестующих. Несколько человек были задержаны.
Антиправительственные акции в Молдавии проходят уже больше месяца. Оппозиция недовольна падением уровня жизни в стране и требует отставки президента Майи Санду.
Тем временем в Молдавии энергокризис вышел на новый уровень: там официально запретили майнить криптовалюту, а людям запретили включать свет без особого повода. Вся страна в целом переходит на режим строгой экономии, в планах даже остановить движение троллейбусов в Кишиневе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как президент Молдавии Санду пригрозила «жестко наказывать» защитников России.