Еще штамп в паспорте: в России могут упростить процедуру опеки над внуками
В Общественной палате России предложили упростить процедуру опеки над внуками
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky; 5-tv.ru
Таким образом права бабушек и дедушек будут расширены.
В России предложили упростить процедуру опеки над внуками. Такую инициативу выдвинули в Общественной палате РФ.
Как выяснили «Известия», речь идет о том, чтобы предоставить бабушкам и дедушкам возможность забирать ребенка из школы, сопровождать его на отдыхе или позаботиться о нем, пока родители в отъезде. Сейчас для этого приходится оформлять временную опеку.
Поэтому вместо всех необходимых документов общественники хотят ввести специальный штамп в паспорте о наличии внуков. Его будет достаточно, чтобы получить права, которыми сейчас обладают только родители.
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