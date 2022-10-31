Жизнь вновь кипит: в освобожденном Мариуполе идет подъем рынка труда

Фото, видео: www.globallookpress.com / Iliya Koshelev; 5-tv.ru

На вакансии откликаются уже и специалисты из дальних регионов России.

В Мариуполе во всю идет восстановление города. Строятся школы, поликлиники, восстанавливаются жилые здания. В работах принимают участие тысячи человек — в основном местные. Говорят, вакансий много. Сверхусловий людям не обещают, но работа есть для всех. Егор Кильдебеков убедился.

Анатолий Гончаров — опытный экскаваторщик. Говорит, сразу, как его родной Мариуполь освободили, стал искать работу по профессии. В центре занятости место ему подобрали день в день. Сейчас помогает ремонтировать котельную, поврежденную во время обстрелов.

«Приняли на работу. Все, работаю по специальности, работа устраивает, коллектив нормальный, работать можно», — рассказал механизатор экскаватора Анатолий Гончаров.

Строительная компания, которая приняла Анатолия на работу, из Санкт-Петербурга. В Мариуполе восстанавливает еще и жилье, социальные объекты.

«В общей сложности в компании в структурах сейчас работает более ста пятидесяти человек. Обращения обрабатываем от трех до пяти человек в день», — сообщил ведущий инженер строительной компании.

Рынок труда на освобожденных территориях не просто оживился — идет резкий подъем. В центры занятости поступает все больше заявок от работодателей. Только в Мариуполе их уже пять тысяч.

«Будут открываться предприятия. Возобновляться жизненная деятельность наших всех — и малый бизнес, и средний бизнес будет работать и так же будут создаться новые рабочие места», — уверена директор мариупольского городского центра занятости Марина Мациевская.

Много объявлений о приеме на работу в сфере услуг. Нужны продавцы, кассиры, парикмахеры. Самые востребованные — каменщики, кровельщики, маляры, штукатуры. На транспорте — тоже работы с лихвой.

«Это одно из направлений, которое наиболее остро нуждается в притоке специалистов. Людей, которые будут ремонтировать дороги, заново строить мосты, восстанавливать железнодорожное сообщение. Причем, нужны как опытные сотрудники, так и начинающие специалисты», — сообщил Егор Кильдибеков.

Всех новичков отправляют на бесплатное обучение, а в здравоохранении очень ждут врачей и медсестер. Юрий Пантелеев давно на пенсии, но решил вернуться к пациентам.

«Коллектив формируется очень хороший, руководство профессиональное. СКЛЕЙКА 40.29 Много людям не обещают, реально смотрят на жизнь. Это людей успокаивает, и люди понимают, что все восстановится», — рассказал врач-дерматовенеролог Юрий Пантелеев.

Юрий Пантелеев теперь работает в мариупольской больнице №9, которая тоже была под обстрелами, но уже почти восстановлена. Детскую школу искусств еще предстоит отстроить. Но уроки уже идут, учителей набрали.

«Полный социальный пакет — это на все вакансии, которые у нас присутствуют у нас в центре занятости. Своевременная выплата заработной платы, задержек нет по работодателям. Также некоторые работодатели даже предоставляют жилье», — сообщил директор республиканского центра занятости ЛНР Андрей Дмитриенко.

Для соискателей даже открыли горячие линии. Уже откликаются специалисты из дальних регионов России. Работы точно хватит на всех.