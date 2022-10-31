Зуб на зуб не попадет: финский народ может насмерть замерзнуть без энергии РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vesa Moilanen via www.imago-imag; 5-tv.ru

В июле финское правительство запретило покупать российское дерево и другие материалы. Обстановка в стране осложняется и из-за политического климата.

Финский народ может насмерть замерзнуть без российской энергии. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru заявил финский журналист Кости Хейсканен. Он добавил, что в Финляндской Республике уже наступают первые заморозки. К слову, многие рестораны, кафе и сауны, потребляющие много электричества, находятся на грани банкротства. Температура в батареях понижена даже в больницах.

«Холода в Финляндии такие же, как в России. А могут быть еще и сильнее, как в Сибири. Многие финны уже готовятся перебраться в Ленинградскую область, в Санкт-Петербург, поэтому приезжают в Россию», — сказал собеседник.

Хейсканен указал, что еще одной причиной для переезда финнов в РФ является негативный политический климат республики. В частности, речь идет о бесконечных скандалах с финским премьером Санной Марин, которые, по словам публициста, раскололи общество.

«И накопление американских солдат НАТО, и то, что финское правительство заявило о готовности разместить ядерные базы Североатлантического альянса. Все это подчеркивает, что Финляндия идет на конфронтацию с Россией», — пояснил Хейсканен.

Он подчеркнул, финны даже пытались приехать в РФ для покупки бревен, но европейское сообщество в июле запретило покупку российских материалов.

«Финляндия, возможно, будет искать диалог с Россией, поскольку, так или иначе, она зависит от электроэнергии, которая поступает оттуда. Во время дружбы стран Финляндская Республика была в приоритете, пользуясь дешевой энергией и развивая собственную экономику», — резюмировал журналист.

Отношения России и Финляндии испортились на фоне специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса от украинских националистов. Ранее 5-tv.ru писал о том, почему финны хотят в Россию.