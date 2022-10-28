«Что всовывать и куда»: Лолита Милявская пересела на электричку

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru; Instagram* / lolitamilyavskaya

Знаменитая певица рассказала, что общественный транспорт помог ей сэкономить. Но почему селебрити не смогла воспользоваться услугами личного водителя?

Певица Лолита Милявская рассказала, что ей пришлось пересесть на электричку. На концерт в Жуковский она поехала не на собственной машине с личным водителем, а воспользовалась общественным транспортом.

Как отметила певица в соцсетях, поездка на пригородной электричке для нее — нечто, что она «никогда не делала». Однако сейчас Лолита увидела выгоду в таком способе передвижения.

«У нас концерт в Жуковском, дорога туда составляет два с половиной часа на машине, все перекопано, пятница, мы решили, что мы поедем на электричке. Нам сказали, 37 минут», — объяснила Лолита.

Певица добавила, что эта поездка помогла сэкономить ей на бензине и водителе, ведь билеты стоили всего 230 рублей.

Примечательно, что звезда не сразу смогла понять «что всовывать и куда», чтобы воспользоваться услугами общественного транспорта. В ожидании электрички Лолита Милявская прогулялась по вокзалу, а после показала подписчикам салон поезда.

«Короче, вот так вот мы с Лехой в электричечку очень классно сядем. Курить только, наверное, нельзя. Жалко», — завершила свою экскурсию певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита Милявская переживает за российских артистов, покинувших страну.

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