Концерт финалистов проекта «Река талантов» состоится в Тольятти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Titov; 5-tv.ru

Перед гостями мероприятия выступят молодые российские музыканты, которые представят классику в неожиданном исполнении.

Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством народного артиста России, дирижера и виолончелиста Сергея Ролдугина приглашает на концерт финалистов всероссийского проекта «Река талантов» при участии выдающихся молодых музыкантов. Мероприятие состоится в Тольятти 30 октября.

Как сообщили организаторы, гостей ждут классические произведения, которые представят в неожиданном исполнении. Среди участников перфоманса — виолончелист Даниил Прокофьев и флейтист Иван Копейчик.

«В совместной программе с симфоническим оркестром филармонии прозвучат Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром Чайковского, Первый флейтовый концерт Моцарта и Увертюра в итальянском стиле ре мажор Шуберта. Дирижер — Игорь Мокеров», — анонсировали программу в Доме музыки.

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Организаторы мероприятия также отметили, что концерт откроет одно из красивейших произведений композитора-романтика Франца Шуберта. Прозвучит, в числе прочего, и Увертюра в итальянском стиле ре мажор. Кстати, на концерте можно будет услышать и вариации на тему рококо Чайковского в редакции Вильгельма Фитценгагена.

Начало концерта финалистов всероссийского проекта «Река талантов» запланировано на 17.00.

«Река талантов» — это уникальный всероссийский проект, который удалось претворить в жизнь народному артисту России Сергею Ролдугину. Он ориентирован на студентов и выпускников музыкальных вузов и колледжей, которые только стоят в начале профессиональной сольной карьеры и готовятся представлять Россию на международных конкурсах.

Проект «Река талантов» проводится с 2007 года и включает в себя, в частности, мастер-классы в Северной столице и выступления с оркестром в филармониях Поволжья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербургский Дом музыки привез в Минск программу «Посольство мастерства».