Дмитрий Лошагин в деле: вышедший на волю фотограф-убийца взялся за старое

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; Instagram* / advokat_lashin

До конца срока ему оставалось около полутора лет.

Фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство собственной жены, взялся за старое. После освобождения из колонии Лошагин взял в руки фотоаппарат и вернулся к съемкам. URA.RU сообщил, что адвокат Сергей Лашин опубликовал его снимок в личном блоге.

Юрист показал в своей социальной сети видео, на котором Лошагин проводит съемку в студии. Он подписал, что фотограф «в деле».

«Команда в восторге. Ждем результат», — добавил адвокат.

Фотограф был задержан в 2013 году по подозрению в убийстве своей жены-модели Юлии Прокопьевой. Следствие установило, что Лошагин нанес девушке множество ударов и свернул шею, а после отвез тело в лес и попытался сжечь. Отягощало ситуацию то, что мужчина был пьян.

По решению суда Лошагина лишили свободы на девять лет и десять месяцев. Однако на свободу убийца вышел раньше, отсидев около семи лет. Его освободили по УДО в декабре 2020 года, хотя изначально его наказание должно было продлиться до 2024.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат семьи погибшей модели Сергей Жорин осудил факт удовлетворения ходатайства осужденного Дмитрия Лошагина при категоричной позиции, как прокуратуры, так и ФСИН.

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