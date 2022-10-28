Как в детстве: Дава подарил маме машину за семь миллионов рублей

Фото, видео: Личный архив Давы

30 октября Анна Сейрановна отмечает день рождения.

Дава подарил маме машину за семь миллионов рублей. Любящий сын не удержался и вручил главный подарок незадолго до важного праздника - 30 октября Анна Сейрановна отмечает день рождения.

К слову, выбор машины был неслучайным. В детстве мама подарила будущему еще популярному певцу и блогеру похожую машину, только игрушечную.

В последнее время Дава стал очень сентиментальным. Как сообщал ранее 5-tv.ru, 29-летний блогер недавно опубликовал трогательные кадры с новорожденным малышом, заявив, что полностью готов к отцовству. Однако пока ему приходится нянчиться с только что родившимся братиком. Фанаты оценили нежность Манукяна с малышом и заверили, что в роли отца он бы прекрасно смотрелся.