Журналист Бабаева погибла в результате несчастного случая на полигоне в Крыму

Светлана Шевченко 215
Журналист Бабаева погибла в результате несчастного случая на полигоне в Крыму

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Руководитель подразделения «Россия сегодня» занималась на полуострове военно-спортивной стрельбой.

В результате несчастного случая на полигоне в Крыму на 51-м году жизни погибла руководитель подразделения «Россия сегодня» Светлана Бабаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы холдинга.

Трагедия произошла во время занятий военно-спортивной стрельбой, в которой журналист принимала активное участие. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

«Света, неугомонная Света — профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию», — такой запомнил ее гендиректор «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Он добавил, что Бабаева всегда рвалась «за ленточку» в желании поддержать российских военных. Причиной трагедии, как отмечается, стала шальная пуля.

Светлана Бабаева родилась в Москве, закончила юрфак МГУ. Свою карьеру журналиста она начала в газете «Московские новости», потом перешла в отдел политики «Известий». Два года в начале нулевых возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. Позднее еще четыре года была шеф-редактором корпункта информагентства в США. Работала в президентском и правительственном пулах, основные темы, которые она освещала, — российская внутренняя и внешняя политика, экономика.

В 2013–2016 годах — главный редактор интернет-портала «Газета.ру». С декабря 2016 года стала советником МИА «Россия сегодня», а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

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