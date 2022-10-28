Бабушка рассказала, какая судьба ждет сына Ксении Собчак после ее побега в Литву

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Знаменитая журналистка сбежала в Литву без шестилетнего сына. С кем он остался в России?

Стала известна судьба сына сбежавшей из России Ксении Собчак. Ирина Виторган сообщила, что за него не стоит беспокоиться. Об этом бабушка Платона рассказала KP.RU.

Побег Собчак в Литву стал неожиданностью для многих. Возможно, к ее стремительному отъезду не была готова и семья журналистки. Примечательно, что Россию она покинула без ребенка и мужа. Ее сопровождал неизвестный мужчина. Общественность забеспокоилась за судьбу ее шестилетнего сына.

Бабушка Платона рассказала, что сейчас с мальчиком. Несмотря на то, что женщина не была готова к разговору, она сообщила, что с ребенком все в порядке.

«А зачем за него беспокоиться, что с ним? <…> Вы не переживайте, пожалуйста, все нормально», — ответила Ирина Виторган на вопросы журналистов и поспешила завершить беседу.

Вслед за своим коммерческим директором Кириллом Сухановым и бывшим главным редактором журнала Tatler Арианом Романовским Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательствах в размере 11 миллионов рублей у главы госкорпорации «Ростех». В отличии от своих сообщников, Ксении Собчак удалось заблаговременно устроить побег из России. Помог журналистке ее израильский паспорт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак прокомментировала арест ее директора по делу о вымогательстве.