Не выгодная позиция: на что нельзя соглашаться пенсионерам при трудоустройстве

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Есть одна распространенная схема, по которой действуют работодатели.

Заключить срочный договор при трудоустройстве — все равно что «подписать» себе приговор. Это касается пенсионеров, которые рискуют в скором времени остаться без работы. Об этом предупредила эксперт по трудовому праву Валентина Митрофанова.

Она отметила, что законодательство не запрещает заключать срочные договоры между людьми пенсионного возраста и работодателями. Только последние могут злоупотреблять такой возможностью.

«Схема выглядит следующим образом: сначала человек увольняется в рамках своего бессрочного трудового договора по собственному желанию или соглашению сторон, а работодатель после этого заключает с ним срочный трудовой договор. В данном случае выгоды для работника никакой нет», — пояснила юрист «Вечерней Москве».

А вот работодателю такая схема отношений выгодна тем, что сотрудника могут уволить по истечении срока трудовых отношений. Обычно такие договоры заключаются не более чем на один год. Поэтому подписывать такой документ не следует, даже если это первое место работы. Лучше в таком уволиться без уведомления работодателя. Такое право предоставляет статья 80 ТК РФ.

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