Глава оборонного ведомства доложил верховному главнокомандующему о ходе частичной мобилизации.

Владимир Путин проводит встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава оборонного ведомства доложил верховному главнокомандующему о ходе частичной мобилизации.

Шойгу отметил, что на начальном этапе наблюдались проблемы со снабжением мобилизованных, однако к настоящему времени они все устранены.

В рамках частичной мобилизации из органов исполнительной власти призваны 1300 человек. Средний возраст призванных — 35 лет. После проведения необходимых процедур и обучения к настоящему времени в район проведения специальной военной операции (СВО) направлены 82 000 мобилизованных.

Частичную мобилизацию, как отметил Шойгу, можно считать законченной. Требуемое число мобилизованных — 300 000 человек — набрано.

Теперь военкоматы продолжат набор в СВО только за счет добровольцев и контрактников.