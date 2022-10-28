Наследник Гитлера: немцы потребовали «отменить» Зеленского

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksym Polishchuk; 5-tv.ru

Возможно, для правящего класса Германии скоро наступит момент, когда станет необходимо менять внешнеполитический курс.

Президента Украины Владимира Зеленского считают нацистом в Германии. О том, почему так происходит, рассказал эксперт Игорь Коротченко в эксклюзивном интервью 5-tv.ru. По его словам, немцы недовольны тем, что канцлер Олаф Шольц своими действиями поддерживает происходящее на Украине.

«Население Германии сегодня страдает в экономическом и финансовом плане из-за того, что Шольц вместо того, чтобы спасать свою страну, пытается накачивать Украину оружием. Разумеется, подобного рода действия властей вызывают недовольство и социальные протесты», — сказал собеседник.

Он отметил, что для ряда немцев Зеленский является прямым наследником Адольфа Гитлера, и они выражают протест, потому что Шольц «поддерживает фашистский режим на Украине», вследствие чего обрекает простых немецких бюргеров на страдания.

«Очевидно, что по мере нарастания таких настроений и в случае проведения в Германии общенациональной забастовки трудящихся, возможно, для правящего класса страны наступит момент истины с точки зрения необходимости менять внешнеполитический курс», — пояснил эксперт.

Коротченко заключил, что пока Германия продолжает поставлять вооружения Украине, а официальный Берлин смотрит на Зеленского, как на партнера и будет всячески содействовать укреплению военного потенциала Незалежной.

Однако также известно, что недавно украинский лидер просил у глав Германии и Франции пять миллиардов евро ежемесячно, на что Шольц выразил недовольство через главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, отметив свою готовность дать лишь полтора миллиарда, пишет EADaily.

Россия начала спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения от неонацистов. В ответ недружественные страны Запада и Евросоюза стали поставлять оружие националистам, объявив РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто против поставок оружия на Украину.