Кристина Орбакайте в новом образе удивила поклонников схожестью с Ольгой Бузовой

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; Instagram* / orbakaite_k

Знаменитую певицу часто сравнивали с Пугачевой, но сейчас она выглядит как родная сестра Бузовой.

Певица Кристина Орбакайте предстала в новом образе и удивила поклонников своей схожестью с Ольгой Бузовой. Дочь Аллы Пугачевой опубликовала в своей социальной сети бэкстейдж с фотосессии, и подписчики отметили, что они с Бузовой стали как две капли воды.

Орбакайте на кадрах позирует в студии с обновленным имиджем. Привычные белые кудри певице заменила стрижка боб-каре по плечи темно-каштанового оттенка. Была одета певица в классический жакет и юбку-карандаш. Этот образ полностью повторяет выходы Ольги Бузовой несколько лет назад. В 2018 году исполнительница хита «Мало половин» носила похожую укладку и придерживалась строгого стиля в одежде.

«Фотосессия перед выходом «Тест на беременность 3», — объяснила свой внешний вид Орбакайте.

Поклонники сразу же начали засыпать дочь Пугачевой комментариями. Подписчики отметили, что прежний образ певицы шел ей больше.

«Я подумала, что это Бузова», «Не идет вам! Блондинкой лучше», «Вы не на того человека равняетесь», «Копия Бузовой», — поделились своими эмоциями поклонники артистки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Орбакайте не получила приглашений от организаторов новогодних концертов.

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