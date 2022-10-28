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Причиной резкого решения Минпромторга стала недобросовестность ряда производителей.

С полок российских магазинов исчезнут продукты с маркировкой «органик» — если выяснится, что кроме этой надписи ничего органического в них нет. Такое решение принял Минпромторг.

А все из-за недобросовестных производителей, которые лепят яркие наклейки исключительно, чтобы привлечь покупателя и продать товар подороже. Какие коровы дают настоящее молоко, а какие пчелы — правильный мед — выяснил Кирилл Поляков.

«Многие считают, что если они пишут не по-русски, а на английском языке, то таким образом они обходят закон. На самом деле любой российский производитель, указывая на особое свойство товара обязаны его подтвердить», — поясняет исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко.

«Хоть на китайском будет написано».

«Хоть на китайском, да, на любом языке должен быть перевод. И если вы используете слово органик, то вы используете данный продукт как органический».

И если в магазинах за чистоту ассортимента отвечают конкретные лица, в то в сети спросить не с кого. Вот масло этого же производителя на сайте одного из маркетплейсов. Стоит больше тысячи рублей.

«При этом цена на такой ненатуральный товар может быть сопоставима с реальным натуральным товаром высочайшего качества», — объясняет маркетолог Антон Вуйма.

Маркетплэйсы не отвечают за качество товара, а сертификаты в лучшем случае проверяют в автоматическом режиме. Вот топленое масло и целое семейство батончиков. Обратите внимание на маркировку. Якобы сертифицированные продукты. Но кем? Некой фирмой «Органический продукт России». Но этот знак придумала сама компания, к государственной аттестации отношения не имеет. Настоящая сертификация проходит только с выездом специалистов, которые смотрят в каких условиях содержатся животные или как выращивают растения. Требования жесткие.

«Сертифицировано чуть больше 120 производителей. Только эти производители, внесенные в реестр, который ведет министерство сельского хозяйства РФ имеют право маркировать свою продукцию подобным образом. Если говорить о статистике, то сегодня выпускается около тысячи наименований различных органической продукции», — говорит замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

Речь о Едином государственном реестре производителей органической продукции. На сайте Минсельхоза можно проверить, настоящая это органика или нет. Вот как это должно выглядеть — на примере банки с медом.

«На маркировке должны быть следующие вещи. Должно быть написано слово органик, должен быть значок зеленый. И QR-код. Поэтому все, что необходимо с точки зрения законодательства на данном продукте присутствует», — добавляет Мироненко.

По регламенту — органический мед делают только правильные пчелы. Их не лечат антибиотиками, а летают они в полях, не обработанных химией, вдалеке от предприятий. А вот например коров — даже на привязи держать нельзя. Иначе они дадут неорганическое молоко.

«Корова свободного выпаса. Она гуляет под солнцем, ест траву, зашла в Байкал, искупалась. Абсолютно счастливая корова. Ее не кормят там какими-то химикатами, потому что на них просто нет денег. Ее, когда доят, не используют страшные машинные аппараты, потому что на это элементарно нет денег», — объясняет гендиректор центра сертификации Даниил Дондупов.

Отечественной сертифицированной органики на полках — всего лишь 20%. Наши фермеры еще не гоняются за этими значками, в отличие от зарубежных поставщиков

«Я видел примерно на одной и той же полке, ну, правда, не рядом, стоимость макарон органических импортных в десять раз дороже, чем в общем таких же российских неплохих, в десять раз», — говорит член Совета российской гильдии маркетологов Николай Григорьев.

Но самое интересное в этой ситуации, что покупатель вряд ли отличит органический продукт от обычного. Тем более, если речь идет о молоке. А ценник при этом может отличаться в разы. И пока потребители готовы переплачивать за зеленую маркировку, будет все больше производителей желающих ее получить.