«Все эти годы нас разлагали»: Пригожин в пух и прах разнес современные ценности на ТВ

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

У продюсера много вопросов к телевидению, на котором исчезли образовательные и патриотические передачи. С этим нужно что-то делать.

Иосиф Пригожин высказался в поддержку традиционных ценностей. Семья, патриотизм, образование для продюсера на первом месте. Об этом он рассказал изданию «Вечерняя Москва».

Он уверен, что сегодня обществу навязывают не те приоритеты. Но сейчас наступил момент вернуть все на свои места.

«Считаю, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Сейчас медиа порой диктуют нам неверные ценности. Не люблю, когда мне что-то навязывают», — сказал шоумен.

Очень большие претензии у продюсера, в частности, к телевидению. Последние годы, считает он, на ТВ не выходило достойных образовательных и патриотических программ — только развлекательный контент сомнительного качества.

«У меня есть к нему претензии. Все эти годы нас разлагали — не образовывали, не воспитывали в патриотическом духе. Лишь развлекали такими передачами, как „Дом-2“, „Давай поженимся“», — добавил Пригожин.

Он объяснил происходящее тем, что телевидение гонится за рейтингами, и образовательные программы в этом смысле неподходящий материал. Другое дело — скандалы, интриги, расследования. И с этим надо что-то делать.

«Я воспитан на патриотических кинолентах, но технологии и мир меняются. Но думаю, что стоит смотреть картины разных жанров», — считает продюсер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что почему Иосиф Пригожин эмоционально прошелся по любителям дорогих брендов.