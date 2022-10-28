ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину составил 80%

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При этом население очень доверяет партии «Единая Россия».

Большая часть граждан нашей страны доверяет российскому президенту Владимиру Путину. Такие данные предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в Telegram-канале.

Так, с 17 по 23 октября рейтинг доверия Путину составил 80,4%, премьер-министру Михаилу Мишустину — 62,5%, председателю 62,5% Геннадию Зюганову — 33,1%, руководителю фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову — 28,9%, председателю фракции «Новые люди» Алексею Нечаеву — 7,1% и 14% новому руководителю фракции ЛДПР Леониду Слуцкому.

При этом составлен лекторальный рейтинг российских партий. «Единая Россия» — 40,6%, КПРФ — 11,1%, «Новые люди» — 4,5%, ЛДПР — 8,6%, «Справедливая Россия — За правду» — 5,9%.

К слову, подобный опрос проводился и в июле. Тогда рейтинг доверия к российскому президенту составил 81%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько людей поддержало вхождение новых регионов в состав РФ.