«Поражение очевидно для всех»: почему Зеленский скоро сбежит из Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukrainian President'S Office; ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Украинский лидер боится сокрушительных ударов со стороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает варианты вывоза из страны в случае сильного удара от России. Такое мнение выразил военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, это причина, по которой украинский лидер встретится с директором ЦРУ Уильямом Бернсем. Ранее стало известно об их предстоящей встрече.

«Договоренность: куда увезут Зеленского или не увезут. Вот и все. Бернс не командует фронтом, у него другие задачи — специальные операции», — сказал эксперт в беседе с 5-tv.ru.

В том числе неизвестно, какие именно особенные процессы будут обсуждаться при встрече политика с директором ЦРУ. По мнению Литовкина, это может и вовсе не коснуться специальной военной операции РФ по защите Донбасса. Есть вероятность, что речь пойдет о запасных вариантах, как вывезти Зеленского из Украины, чтобы спасти от удара России.

«Это не исключено. <…> Как вывозить Владимира Зеленского с Украины. Как спасать от ударов наших ракетчиков. Ну, его там, его приближенных каких-то и так далее. Потому что ситуация на Украине очень сложная. Поражение Украины очевидно для всех. Поэтому надо искать запасные аэродромы», — подытожил Виктор Николаевич.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет посоветовал Зеленскому думать о бегстве.