Культуры отмены не будет: названа дата церемонии Международной премии BraVo

Эмилия Малинина 27

Пятая церемония вручения Международной премии BraVo состоится 25 апреля

Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Традиционно премия проходит на легендарной исторической сцене Большого театра с участием артистов в сфере оперы, балета и классической музыки.

Юбилейная пятая церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в сфере классического искусства будет проводиться в следующем году 25 апреля. Эту дату назвала неизменная ведущая Премии Елена Север во время великолепного вручения статуэтки победительнице текущего года — оперной певице Марте Данусевич из Беларуси.

Премия BraVo — это масштабное событие в мире популярного и классического музыкального искусства. Каждый год оргкомитет Церемонии вручает награду в виде золотого скрипичного ключа самым выдающимся исполнителям из стран Азии, Европы, Африки и Ближнего Востока.

Традиционно премия проходит на легендарной исторической сцене Большого театра, там собираются самые впечатляющие и желаемые артисты в сфере оперы, балета и классической музыки. Например, Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Денис Мацуев, Юрий Башмет, Диана Вишнева и другие.

В этом году четвертая Церемония вручения Премии BraVo прошла в заочном формате. Большой концерт не удалось организовать из-за независящих от создателей причин. Однако премия не отошла от своих принципов — лауреаты получали награды лично.

Елена Север передала скрипичный ключ победительнице «Лучший классический исполнитель страны партнёра. Республика Беларусь» Марте ДанусевичЕлена Север передала скрипичный ключ победительнице «Лучший классический исполнитель страны партнера. Республика Беларусь» Марте Данусевич. 5-tv.ru

В этот раз Елена Север вручила скрипичный ключ победительнице в категории «Лучший классический исполнитель страны партнера. Республика Беларусь» Марте Данусевич.

«Мы очень ждали твоего приезда в Москву, чтобы лично вручить статуэтку Премии BraVо. Экспертное сообщество Беларуси было единодушно в своем решении о номинировании тебя как лучшей оперной певицы страны. О твоей победе на Премии BraVo в этом году написали ведущие информационные агентства. Безусловно, эта награда заслуженная», — сказала ведущая.

Данусевич поблагодарила организаторов музыкальной Премии и заявила, что быть лауреатом для нее — высокая честь. В жизни артистки данная награда имеет большое значение, она познакомилась со многими музыкантами, актерами, и дирижерами со всего мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уроженка Воронежа получила премию «Эмми».

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