Культуры отмены не будет: названа дата церемонии Международной премии BraVo

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Традиционно премия проходит на легендарной исторической сцене Большого театра с участием артистов в сфере оперы, балета и классической музыки.

Юбилейная пятая церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в сфере классического искусства будет проводиться в следующем году 25 апреля. Эту дату назвала неизменная ведущая Премии Елена Север во время великолепного вручения статуэтки победительнице текущего года — оперной певице Марте Данусевич из Беларуси.

Премия BraVo — это масштабное событие в мире популярного и классического музыкального искусства. Каждый год оргкомитет Церемонии вручает награду в виде золотого скрипичного ключа самым выдающимся исполнителям из стран Азии, Европы, Африки и Ближнего Востока.

Традиционно премия проходит на легендарной исторической сцене Большого театра, там собираются самые впечатляющие и желаемые артисты в сфере оперы, балета и классической музыки. Например, Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Денис Мацуев, Юрий Башмет, Диана Вишнева и другие.

В этом году четвертая Церемония вручения Премии BraVo прошла в заочном формате. Большой концерт не удалось организовать из-за независящих от создателей причин. Однако премия не отошла от своих принципов — лауреаты получали награды лично.

Елена Север передала скрипичный ключ победительнице «Лучший классический исполнитель страны партнера. Республика Беларусь» Марте Данусевич. 5-tv.ru

В этот раз Елена Север вручила скрипичный ключ победительнице в категории «Лучший классический исполнитель страны партнера. Республика Беларусь» Марте Данусевич.

«Мы очень ждали твоего приезда в Москву, чтобы лично вручить статуэтку Премии BraVо. Экспертное сообщество Беларуси было единодушно в своем решении о номинировании тебя как лучшей оперной певицы страны. О твоей победе на Премии BraVo в этом году написали ведущие информационные агентства. Безусловно, эта награда заслуженная», — сказала ведущая.

Данусевич поблагодарила организаторов музыкальной Премии и заявила, что быть лауреатом для нее — высокая честь. В жизни артистки данная награда имеет большое значение, она познакомилась со многими музыкантами, актерами, и дирижерами со всего мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уроженка Воронежа получила премию «Эмми».