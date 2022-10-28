Неугомонные: Вашингтон продолжит помогать Украине

Генсек НАТО Столтенберг: Штаты продолжат поддерживать Украину и после выборов в конгресс

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Некоторые представители республиканской партии уже хотят поинтересоваться деталями затрат на Незалежную.

В случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США Вашингтон не прекратит помогать Киеву. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Politico.

По его словам, после голосования в палате представителей и сенате сохранится «явное большинство за продолжение масштабной поддержки Украины». До этого несколько влиятельных республиканцев намеревались «внимательно изучить», расходы Штатов на помощь Незалежной, если их партия победит. Также лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти говорил о возможном сокращении финансовой помощи Киеву, чем удивил украинских политиков.

Помимо всего прочего, некоторые сенаторы-демократы обратились к лидеру США Джо Байдену, предложив начать переговоры с РФ об урегулировании украинского кризиса, но позже письмо было отозвано, пишет «Российская газета».

К слову, в МИД России подчеркивали, что скоро помощь Штатов Украине достигнет рекордной суммы в 26 миллиардов долларов. Ранее 5-tv.ru писал о том, кто и что посоветовал Джо Байдену.