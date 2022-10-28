«Дни сочтены»: депутат Госдумы Шеремет посоветовал Зеленскому думать о бегстве

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

Скоро киевский режим станет невыгоден своим западным хозяевам.

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому осталось совсем немного на посту президента, ему следует поразмыслить над планом побега. Такое мнение выразил депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет.

«Дни Зеленского как политика сочтены. Ему уже сейчас стоит задуматься о бегстве», — приводит его слова РИА Новости.

Депутат уверен, что уже в предстоящий сезон произойдут масштабные изменения, которые изменят расстановку сил в мире. Скоро киевский режим станет невыгоден своим «своим западным хозяевам».

«И ему придется бежать с Украины, которую Зеленский и его продажная клика ввергли в хаос», — спрогнозировал Шеремет.

Накануне французское издание Valeurs Actuelles сообщило о тяжести Киева для Вашингтона, контролировать которую все сложнее с каждым днем. Авторы материала уверены, что украинская игра перестает быть выгодной для США.

Это указывает на рост вероятности отказа от Зеленского со стороны Штатов, как только появится такая возможность. В газете отмечается, что главная цель Вашингтона — это разделение России от Европы, которая уже выполнена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем Зеленский сменил аватарку в соцсетях.