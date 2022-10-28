Экс-работник Белого дома Робертс: армия России «порвет» силы США на Украине

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Учитывая разгром ВСУ российскими военнослужащими, американская сторона может решиться на отчаянный шаг.

В Штатах предсказали разгром американских сил на Украине российской армией. В частности, речь идет о 101-й дивизии воздушно-десантных войск США «Кричащие орлы», если она окажется в Незалежной. Такое мнение выразил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс на своем сайте.

По его мнению, американцы, столкнувшись с поражением Вооруженных сил Украины (ВСУ) от российских военнослужащих, возможно, задумаются об отправке в бой подразделения, размещенного в Румынии некоторое время назад.

«Обычно воздушно-десантным войскам не хватает тяжелого вооружения пехоты. Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты», — написал Робертс.

Он добавил, что в случае исполнения данного сценария, Белый дом поднимет ставки в ответ на уничтожение своих солдат. По заявлению аналитика, уничтожение «Кричащих орлов» вызовет эскалацию конфликта со стороны Штатов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, зачем США направили десантников на границу Украины.