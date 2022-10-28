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Обозреватели уже говорили о том, что лидер Незалежной стал для Запада тяжелым бременем, поскольку им все тяжелее управлять.

В системе взаимоотношений президента Украины Владимира Зеленского с Западом произошло что-то кардинальное. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Антон Бредихин.

Эксперт указал на то, что лидер Незалежной некоторое время назад сменил аватар в социальных сетях. В частности, если раньше глава Самостийной выглядел на фото в официально-деловом стиле, то теперь он, по-видимому, решил сменить имидж на более простой, надев обычную зеленую футболку. Также Бредихин добавил, что Запад — основной потребитель контента соцсетей Зеленского.

«Соответственно, либо деньги не дают, что скорее всего, либо будущее как политика уже для него закрыто. Он видит себя в будущем как военно-полевого командира где-то в лесах по аналогии с Бандерой, поэтому сейчас Зеленский показывает, что готов уйти в леса, в подполье, но все равно нужны деньги, и без них он ничего дальше делать не будет», — сказал Бредихин.

5-tv.ru

К слову, в одном из французских изданий уже высказывалось мнение о том, что Зеленский стал для Запада тяжелым бременем, поскольку им все тяжелее управлять. По мнению обозревателей, украинского президента могут устранить не только как политическую фигуру, но и физически.

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